Η Forfar Education απέκτησε τα εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά - Οι επόμενες κινήσεις της ΟΙΕΛΕ για την διασφάλιση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Την εξαγορά των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου στα Χανιά από το βρετανικό fund Forfar Education γνωστοποίησε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), κάνοντας λόγο για την 11η εξαγορά ιδιωτικού σχολείου από ξένο επενδυτικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η Forfar Education, η οποία έχει ήδη αποκτήσει το «Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο» και το «Ροδίων Παιδεία», θέτει πλέον υπό τον έλεγχό της και τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου. Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι το συγκεκριμένο σχολείο έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Ομοσπονδία από το 2007 και μετά, καθώς, όπως υποστηρίζει, έχουν καταγραφεί καταγγελίες και διαπιστωμένες παραβιάσεις της εκπαιδευτικής και εργατικής νομοθεσίας. Η ΟΙΕΛΕ σημειώνει, επίσης, ότι το 2010 είχε προταθεί προσωρινή άρση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, καθώς και παραπομπή του ιδιοκτήτη για πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα.

Επιστολή της ΟΙΕΛΕ στη Forfar Education

Μετά την εξαγορά, η ΟΙΕΛΕ προαναγγέλλει ότι θα αποστείλει επιστολή στη Forfar Education, προκειμένου να ενημερώσει τη νέα ιδιοκτησία για τις καταγγελίες και τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, είχαν καταγραφεί κατά το παρελθόν στα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου. Παράλληλα, θα ζητήσει από το fund να διασφαλίσει την τήρηση της εκπαιδευτικής και εργασιακής νομιμότητας από εδώ και στο εξής, καθώς και να πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του στην Ελλάδα. Στο υστερόγραφό της, η Ομοσπονδία προαναγγέλλει, τέλος, ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιήσει πληροφορίες για «σοβαρότατες εργασιακές εξελίξεις» σε σχολεία που ανήκουν σε επενδυτικά funds.