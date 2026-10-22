Η ομαδική αγωγή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για το αν οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς τους κινδύνους για τους νεότερους χρήστες.

Η Meta Platforms βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ομαδική αγωγή στην Αυστραλία, κάθως Facebook και Instagram φέρονται να εξέθεσαν παιδιά σε επιβλαβές περιεχόμενο, ενθαρρύοντας τον εθισμό μέσω των αλγορίθμων τους.

Η υπόθεση έρχεται καθώς η χώρα εφαρμόζει απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, εντείνοντας τον έλεγχο στις εταιρείες τεχνολογίας.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας αυτόν τον μήνα από τη δικηγορική εταιρεία MinterEllison, περιλαμβάνει οκτώ ενάγοντες οι οποίοι δηλώνουν ότι υπέστησαν βλάβη όταν ήταν κάτω των 18 ετών. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημίωση, αν και το δικαστήριο έχει περιορίσει τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ή τις συγκεκριμένες αξιώσεις της διαδικασίας.

Η υπόθεση προστίθεται στην αυξανόμενη νομική και ρυθμιστική πίεση που δέχονται οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον αντίκτυπό τους στους νεαρούς χρήστες, την ώρα που η Αυστραλία θέτει σε εφαρμογή απαγόρευση πρόσβασης στις κύριες πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία γνωρίζει την προσφυγή και θα υπερασπιστεί τον εαυτό της δυναμικά, σύμφωνα με το Reuters.

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Αυξάνεται ο έλεγχος στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Η δικαστική διαμάχη θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στις νομικές υποθέσεις της Αυστραλίας σχετικά με την εικαζόμενη βλάβη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί στο δικαστήριο, ενώ η εντολή μυστικότητας περιορίζει τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους ενάγοντες και τους ισχυρισμούς τους.

Η αγωγή επικεντρώνεται σε κατηγορίες που αφορούν το περιεχόμενο που συναντούν οι χρήστες και τον ρόλο των αλγορίθμων στην ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης. Τέτοια συστήματα καθορίζουν τι εμφανίζεται στις αρχικές σελίδες των χρηστών, διαμορφώνοντας πιθανώς τον χρόνο που περνούν στην πλατφόρμα και το υλικό που βλέπουν.

Η υπόθεση διεξάγεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για το αν οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς τους κινδύνους για τους νεότερους χρήστες. Η Meta έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι νομικές προκλήσεις έχουν επικεντρωθεί σε ισχυρισμούς ότι ο σχεδιασμός των πλατφορμών μπορεί να προκαλέσει ψυχαναγκαστική χρήση στα παιδιά.

Τον Αύγουστο, η Meta συμφώνησε να καταβάλει 18 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση αξιώσεων σχεδόν από όλες τις αμερικανικές πολιτείες, οι οποίες υποστήριζαν ότι σχεδίασε τις υπηρεσίες της έτσι ώστε να προκαλούν εθισμό στα παιδιά. Ο συμβιβασμός αυτός αποτελεί ξεχωριστή νομική εξέλιξη από τη διαδικασία στην Αυστραλία.

Η αυστραλιανή υπόθεση έρχεται επίσης καθώς η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες, θέτοντας τις ευθύνες των τεχνολογικών εταιρειών στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για την ασφάλεια των παιδιών και τη ψηφιακή πρόσβαση.

Η Αυστραλία επιβάλλει απαγόρευση στα social media για κάτω των 16

Βάσει του νέου νόμου της Αυστραλίας, οι μεγάλες πλατφόρμες — συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, TikTok, Reddit, YouTube, Kick και Twitch — οφείλουν να εμποδίζουν την πρόσβαση σε χρήστες κάτω των 16 ετών.

Οι περιορισμοί μεταθέτουν την ευθύνη στις εταιρείες τεχνολογίας και όχι στα ίδια τα παιδιά ή τους γονείς τους. Οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Η κυβέρνηση παρουσίασε την απαγόρευση ως μέτρο προστασίας των νέων από επιβλαβές διαδικτυακό υλικό και τις πιθανές συνέπειες της αλόγιστης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υποστηρικτές του μέτρου, όπως οργανώσεις για την ασφάλεια των παιδιών και γονείς, υποδέχθηκαν με ικανοποίηση τους περιορισμούς.

Η πολιτική αυτή, ωστόσο, έχει δεχθεί και κριτική. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός από τις κύριες πλατφόρμες ενδέχεται να απομονώσει περαιτέρω ορισμένους ευάλωτους εφήβους ή να ωθήσει τους νεαρούς χρήστες σε λιγότερο ρυθμιζόμενους διαδικτυακούς χώρους. Εταιρείες τεχνολογίας και υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις των περιορισμών.

Παράλληλα, η Αυστραλία εξετάζει κανόνες που θα μπορούσαν να δώσουν στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο περιεχόμενο που τους προτείνεται αλγοριθμικά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απενεργοποίησης τέτοιων ροών (feeds).

Συνδυαστικά, η δικαστική προσφυγή και οι ρυθμιστικές αλλαγές υπογραμμίζουν τη συνεχή πίεση στις εταιρείες social media να εξηγήσουν πώς οι υπηρεσίες τους επηρεάζουν τους νεαρούς χρήστες και τι δικλείδες ασφαλείας παρέχουν. Η έκβαση της συλλογικής αγωγής, πάντως, θα εξαρτηθεί από τους ισχυρισμούς και τα στοιχεία που θα εξετάσει το δικαστήριο.

Πηγή: Firstpost