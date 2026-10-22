Η OpenAI έκανε λόγο για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφάλειας των τελευταίων ετών.

Συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα της κυβερνοασφάλειας προκάλεσε ο εντοπισμός σοβαρών ευπαθειών στην PHP, μία από τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία εκατομμυρίων ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο. Τα κενά ασφαλείας φέρεται να παρέμεναν στο λογισμικό για περισσότερο από μία δεκαετία, μέχρι να εντοπιστούν με τη βοήθεια προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η αποκάλυψη οδήγησε κυβερνήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας στην έκδοση επειγουσών προειδοποιήσεων, ενώ αρκετοί φορείς επέλεξαν να θέσουν προσωρινά εκτός λειτουργίας τις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz, οι ερευνητές της οποίας συμμετείχαν στον εντοπισμό των ευπαθειών, τις χαρακτήρισε ως τις σοβαρότερες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Από την πλευρά της, η OpenAI έκανε λόγο για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ασφάλειας των τελευταίων ετών.

Τι είναι η PHP και γιατί επηρεάζει εκατομμύρια ιστοσελίδες

Η PHP, από τα αρχικά του «PHP: Hypertext Preprocessor», είναι μια ευρέως διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία δυναμικών ιστοσελίδων.

Παρότι οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου δεν γνωρίζουν την ύπαρξή της, η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται πίσω από πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά καταστήματα, στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia και στο WordPress, το δημοφιλές σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που υποστηρίζει μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων και ιστολογίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως εξήγησε στο BBC ο διευθύνων σύμβουλος της Gorilla Cyber Security, Πολ Σπέιν, η PHP επιτρέπει στον διακομιστή μιας ιστοσελίδας να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να παρουσιάζονται στον χρήστη με κατανοητό τρόπο.

Το πρόβλημα προκύπτει από τις ευπάθειες που εντοπίστηκαν στον κώδικα. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών, η εκμετάλλευσή τους θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επιτρέψει σε κακόβουλους χρήστες να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε διακομιστές και να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα.

Ο Σπέιν εκτίμησε ότι ο δυνητικός αντίκτυπος μπορεί να αφορά εκατομμύρια ιστοσελίδες, ενώ η ερευνήτρια κυβερνοασφάλειας Τζιλ Σλέι, από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η αξιοποίηση των κενών ασφαλείας από οργανωμένες ομάδες χάκερ ή κρατικούς φορείς.

Ποιες ιστοσελίδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας

Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές σε διαφορετικές χώρες και σε ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών, από πλατφόρμες παιχνιδιών και διαδικτυακά φόρουμ έως κυβερνητικές πύλες και πανεπιστημιακούς ιστότοπους.

Ο οργανισμός Wikimedia, που βρίσκεται πίσω από τη Wikipedia, προχώρησε στην προσωρινή απόσυρση ορισμένων συστημάτων του ως προληπτικό μέτρο. Ιστότοποι ή επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες τέθηκαν επίσης εκτός λειτουργίας από τη φινλανδική κυβέρνηση, το δημοτικό συμβούλιο του Εδιμβούργου και το BBC.

Παράλληλα, η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας απέσυρε τον ιστότοπό της, ενώ εκτός λειτουργίας τέθηκε και η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Γενεύης, έπειτα από σχετική προειδοποίηση της ευρωπαϊκής ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στον κυβερνοχώρο CERT-EU.

Στη Σκωτία, ορισμένοι δημόσιοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων δημοτικά συμβούλια και φορείς υγείας, έλαβαν αντίστοιχα προληπτικά μέτρα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μεγαλύτερο κίνδυνο ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ιστοσελίδες που δεν συντηρούνται συστηματικά, ιδίως εκείνες μικρότερων οργανισμών με περιορισμένους πόρους για την κυβερνοασφάλεια.

Επιπλέον, η δημοσιοποίηση τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τις ευπάθειες ενδέχεται να διευκολύνει την ανάπτυξη εργαλείων επίθεσης. Ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Σαλίλ Κανχέρε, από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ, προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες εκμετάλλευσης των κενών ασφαλείας θα μπορούσαν να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Επείγουσες ενημερώσεις και προειδοποιήσεις από κυβερνήσεις

Μετά την αποκάλυψη των ευπαθειών, οι προγραμματιστές της PHP κυκλοφόρησαν ενημερώσεις ασφαλείας, καλώντας τους χρήστες να εγκαταστήσουν άμεσα τις διαθέσιμες διορθώσεις.

Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) προειδοποίησε τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν PHP να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η άμεση εγκατάσταση των ενημερώσεων, συνέστησε την απενεργοποίηση των επηρεαζόμενων συστημάτων.

Σύμφωνα με την NSA, η ευπάθεια θα μπορούσε να προσφέρει στους επιτιθέμενους άμεση οδό προς την εκμετάλλευση βάσεων δεδομένων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση αντιμετώπισή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντίστοιχες συστάσεις εξέδωσε το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, καλώντας τους οργανισμούς να ελέγξουν τα συστήματά τους και να αναζητήσουν ενδείξεις παραβίασης ή εγκατάστασης κακόβουλων μηχανισμών πρόσβασης, γνωστών ως «κερκόπορτες».

Προειδοποιήσεις εξέδωσαν επίσης αρμόδιες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία.

Στην Ιαπωνία, η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι απηύθυνε έκκληση για άμεση κινητοποίηση, καλώντας τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να ελέγξουν εάν οι δημόσια προσβάσιμοι ιστότοποί τους χρησιμοποιούν PHP. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας ιστοσελίδων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού του κινδύνου, όταν δεν είναι εφικτή η άμεση εφαρμογή των διορθώσεων.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη εντόπισε τα κενά ασφαλείας

Καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη των ευπαθειών διαδραμάτισαν προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από ερευνητές των εταιρειών κυβερνοασφάλειας Calif και Wiz.

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να αναλύουν μεγάλες ποσότητες κώδικα, να εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα και να επισημαίνουν πιθανά σφάλματα με ταχύτητα που είναι δύσκολο να επιτευχθεί αποκλειστικά με ανθρώπινο έλεγχο.

Όπως εξήγησε ο Κανχέρε, τα προβληματικά σημεία του κώδικα δεν ήταν καινούργια. Αυτό που άλλαξε ήταν η δυνατότητα των ερευνητών να τα εντοπίσουν αποτελεσματικότερα, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων συστημάτων λογισμικού επιτρέπει σε ορισμένα σφάλματα να παραμένουν απαρατήρητα για πολλά χρόνια. Παράλληλα, μεγάλο μέρος του παλαιότερου λογισμικού σχεδιάστηκε με βασικό στόχο τη λειτουργικότητα και όχι την ασφάλεια, όπως επισήμανε ο Ράιαν Κο, από το Κέντρο Κυβερνοερευνών του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ.

Η OpenAI, η τεχνολογία της οποίας χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία εντοπισμού, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη διττή φύση της τεχνητής νοημοσύνης: μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό αδυναμιών και στην ενίσχυση της άμυνας, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να διευκολύνει κακόβουλους χρήστες στην ανάπτυξη επιθετικών εργαλείων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι κυκλοφόρησε εργαλείο για τον έλεγχο της ασφάλειας της PHP.

Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές ιστοσελίδων και οι χρήστες

Η βασική σύσταση προς τους διαχειριστές ιστοσελίδων είναι να ελέγξουν εάν τα συστήματά τους επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες ευπάθειες και να εγκαταστήσουν τις κατάλληλες ενημερώσεις ασφαλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες των προγραμματιστών της PHP.

Όπου αυτό δεν είναι εφικτό άμεσα, θα πρέπει να εξεταστούν προσωρινά μέτρα προστασίας, όπως ο περιορισμός της πρόσβασης ή η αναστολή λειτουργίας, ανάλογα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, ο έλεγχος των συστημάτων για ενδείξεις προηγούμενης παραβίασης, καθώς η εγκατάσταση μιας ενημέρωσης δεν εγγυάται από μόνη της ότι έχουν απομακρυνθεί τυχόν κακόβουλοι μηχανισμοί που ενδέχεται να έχουν ήδη εγκατασταθεί.

Για τους απλούς χρήστες, η ευθύνη είναι μικρότερη, καθώς η διαχείριση της PHP γίνεται συνήθως από τους τεχνικούς των ιστοσελίδων. Ωστόσο, συνιστάται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν και να ακολουθούν τις οδηγίες τους, εφόσον ζητηθεί, για παράδειγμα, αλλαγή κωδικών πρόσβασης.

Παράλληλα, χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες επικοινωνίες που επικαλούνται το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς επιτήδειοι ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την ανησυχία των χρηστών μέσω επιθέσεων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).