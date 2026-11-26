Ανάκληση Coca Cola στην Αυστραλία: Κουτάκια Zero Sugar πωλήθηκαν σε συσκευασίες Coca-Cola Classic, οι επίμαχες παρτίδες.

Σε ανάκληση πολυσυσκευασιών Coca-Cola Zero Sugar προχωρά η εταιρεία Coca-Cola Europacific Partners Australia Pty Ltd, έπειτα από λάθος στη συσκευασία και την επισήμανση του προϊόντος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας αυστραλιανής αρχής για την ασφάλεια τροφίμων (Food Standards Australia New Zealand – FSANZ), η ανάκληση αφορά συσκευασίες Coca-Cola Zero Sugar των 375 ml, που περιλαμβάνουν 30 κουτάκια.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε επειδή ορισμένα κουτάκια Coca-Cola Zero Sugar γέμισαν λανθασμένα και έφεραν ετικέτα Coca-Cola Classic, ενώ τοποθετήθηκαν σε χαρτοκιβώτια Coca-Cola Zero Sugar. Τα προϊόντα διατέθηκαν προς πώληση σε καταστήματα Coles, Woolworths και Aldi, καθώς και μέσω διαδικτύου, στο Κουίνσλαντ και στη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία.

Ποια αναψυκτικά αφορά η ανάκληση

Η προειδοποίηση αφορά αποκλειστικά προϊόντα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Προϊόν: Coca-Cola Zero Sugar.

Συσκευασία: 375 ml x 30 κουτάκια.

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Κωδικός παρτίδας: B2.

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 9 Μαΐου 2027.

Χρονική σήμανση: 01:00 έως 05:00.

Γιατί ανακαλείται το προϊόν

Σύμφωνα με την FSANZ, το προϊόν που περιέχεται στα συγκεκριμένα κουτάκια είναι Coca-Cola Zero Sugar και περιέχει ασπαρτάμη, η οποία αποτελεί πηγή φαινυλαλανίνης. Για τον λόγο αυτό, η ανάκληση αφορά κυρίως καταναλωτές που έχουν ευαισθησία στη φαινυλαλανίνη ή αποφεύγουν προϊόντα χωρίς ζάχαρη, καθώς ενδέχεται να καταναλώσουν ένα προϊόν διαφορετικό από εκείνο που αναγράφεται στην ετικέτα του κουτιού.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες συσκευασίες καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν, εφόσον είναι ευαίσθητοι στη φαινυλαλανίνη ή αποφεύγουν τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Μπορούν να επιστρέψουν τη συσκευασία στο κατάστημα αγοράς και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Όσοι ανησυχούν για την υγεία τους θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.