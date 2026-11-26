Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και οι δύο Ιταλοί, τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια που έπεσαν όταν οι αρχές αναχαίτισαν «εχθρικά ιρανικά drones» στον εναέριο χώρο της χώρας.

Δύο Ιταλοί εργαζόμενοι είναι νεκροί μετά από επίθεση drone του Ιράν στο Κουβέιτ.

Ο υπουργός Άμυνας του Κουβέιτ, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου των δύο Ιταλών μετά από επίθεση του Ιράν σε ζωτικής σημασίας υποδομή του Κουβέιτ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε δήλωσή του στο X, ο επίσημος εκπρόσωπος Saud Abdulaziz Al-Atwan δήλωσε πως «Το υπουργείο Άμυνας εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων, και εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες».

Νωρίτερα ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και οι δύο Ιταλοί, τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια που έπεσαν όταν οι αρχές αναχαίτισαν «εχθρικά ιρανικά drones» στον εναέριο χώρο της χώρας.

{https://x.com/kuwaittimesnews/status/2125959019332239773}

Οι δύο Ιταλοί εργάζονταν στην γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων Rheinmetall, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

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Η Τζόρτζια Μελόνι, είπε ότι ενημερώθηκε για τον τραγικό θάνατο των δυο Ιταλών υπηκόων ενώ βρισκόταν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Εκ μέρους μου και της κυβέρνησης, εκφράζω τα βαθύτατη θλίψη μου και τα βαθιά συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων» έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο Χ. «Η σκέψη μου είναι σε όσους επηρεάστηκαν από την επίθεση και τις οικογένειές τους».

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2125956609541124559}

Με πληροφορίες του Al Jazeera