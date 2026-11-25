Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο «Ντέρτι»

Επεισόδιο 30

Η Στέλλα και ο Άρης αρχίζουν για πρώτη φορά να αμφισβητούν ανοιχτά όσα πίστευαν για τη Δίωξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι διαφορετικές εκδοχές του Γιάννη κάνουν τη Στέλλα να υποψιάζεται ότι η παγίδα γύρω της μπορεί να είχε στηθεί εξαρχής, ενώ ο Άρης, παρότι δυσκολεύεται να δεχτεί πως άνθρωποι που εμπιστεύεται ίσως τον εξαπάτησαν, αποφασίζει να ψάξει την αλήθεια κρυφά από όλους.

Την ίδια στιγμή, ο Αλέκος παρασύρει την Ξένια στο όνειρο μιας δικής τους δισκογραφικής εταιρείας, ενώ η Βούλα κάνει τα πρώτα βήματα για να ξαναπιάσει το νήμα της ζωής που άφησε πίσω της.

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Ο Λεωνίδας και η Μάρθα βρίσκονται μπροστά σε οδυνηρά διλήμματα, καθώς η ιδιωτική ερευνήτρια που έχουν προσλάβει βλέπει κενά στην επίσημη εκδοχή του θανάτου του γιου τους.

Ο Μίλτος πλησιάζει όλο και περισσότερο στις σκοτεινές δουλειές του Χρήστου, ενώ η Καίτη ανακαλύπτει κάτι που απειλεί να τινάξει στον αέρα τον γάμο της με τον Δήμο.

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Και καθώς η Στέλλα επιστρέφει στο σπίτι που έμενε με τον Γιάννη, αναζητώντας απαντήσεις, ο Άρης ακολουθεί το πρώτο σοβαρό ίχνος για τους Καλαματιανούς.

Κανένας, όμως, από τους δύο δεν υποψιάζεται ότι βαδίζουν κατευθείαν προς τον κίνδυνο.

Guest: Γιώργος Χριστοδούλου