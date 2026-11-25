Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο και το ισόγειο του κτιρίου.

Υπό πλήρη έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Πιπίνου, στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 20:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα απο τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.