Για την αντιμετώπιση του κόστους καυσίμων στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων.

Η ενίσχυση αφορά ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών παράκτιας και εσωτερικής αλιείας και πλοίων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο υιοθέτησε η Κομισιόν τον περασμένο Απρίλιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των καυσίμων για τις μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η ενίσχυση θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος καυσίμων που προέκυψε εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Η στήριξη θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, βάσει των ποσοτήτων καυσίμων που έχουν αγοραστεί με ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο τα 50.000 ευρώ. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος θα είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Η αξιολόγηση της Κομισιόν

Η Κομισιόν έκρινε ότι το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του πλαισίου METSAF. Ειδικότερα, η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει προγράμματος με σαφώς καθορισμένο εκτιμώμενο προϋπολογισμό και θα έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Παράλληλα, έκρινε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τους όρους του εμπορίου σε βαθμό που να αντίκειται στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Με βάση αυτά, ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ