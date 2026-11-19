«Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν» σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης.

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τη στήριξη των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την υπερπροσφορά και τη σημαντική πτώση των τιμών παραγωγού, αναδεικνύει με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά ελαιολάδου, με τον ίδιο να ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας.

Ειδικότερα, ο Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν, ενόψει του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Νοεμβρίου, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε επίσημο αίτημα ενεργοποίησης του Γεωργικού Αποθεματικού. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έκτακτων παρεμβάσεων σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών της αγροτικής αγοράς.

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι η Ιταλία έχει ήδη αναλάβει σχετική πρωτοβουλία, θέτοντας το ζήτημα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 28ης Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε τη διάθεση πόρων για την εφαρμογή μέτρων, μεταξύ των οποίων η ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου και η άμεση οικονομική στήριξη των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου.

Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς τα αυξημένα αποθέματα και η δυσκολία απορρόφησης της παραγωγής δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο ευρωβουλευτής, τα τελικά αποθέματα ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2025-2026 εκτιμώνται σε περίπου 420.000 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές πώλησης να υποχωρούν και τα περιθώρια κέρδους τους να περιορίζονται. «Η υπερσυγκέντρωση αποθεμάτων δείχνει έμπρακτα ότι η διεθνής αγορά δυσκολεύεται να απορροφήσει την παραγωγή ελαιολάδου», υπογράμμισε ο Νικόλας Φαραντούρης, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση της προσφοράς θα επιδεινώσει την οικονομική πίεση στον κλάδο.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινητοποιηθεί άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διεκδικώντας ουσιαστική στήριξη για τους ελαιοπαραγωγούς. Όπως τονίζει, η προστασία του εισοδήματός τους αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την αγροτική οικονομία και τη βιωσιμότητα της ελληνικής υπαίθρου. «Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί δεν μπορούν να περιμένουν», σημειώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η χώρα οφείλει να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές δυνατότητες χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.