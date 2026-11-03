Η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσωπικού έχει εκτοξεύσει τα ημερομίσθια στα 70-80 ευρώ.

Με σοβαρές ελλείψεις σε εργατικά χέρια και αυξημένο κόστος παραγωγής βρίσκεται αντιμέτωπος ο αγροτικός κόσμος, την ώρα που η φετινή ελαιοκομική χρονιά χαρακτηρίζεται ικανοποιητική. Οι παραγωγοί αγωνιούν για το εάν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν εγκαίρως τη σοδειά τους, καθώς οι καθυστερήσεις στις μετακλήσεις εργατών από τρίτες χώρες επιδεινώνουν την κατάσταση.

Η συγκομιδή της ελιάς έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο η έλλειψη εργατών γης δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), οι ετήσιες ανάγκες της ελληνικής αγροτικής παραγωγής υπολογίζονται σε 70.000 έως 80.000 εργάτες.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εμπόδιο στην άφιξη εργατών

Παρά τις προσπάθειες κάλυψης των κενών μέσω νόμιμων μετακλήσεων από τρίτες χώρες, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι καθυστερήσεις στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου εμποδίζουν την έγκαιρη άφιξη εργαζομένων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μπανγκλαντές, με το οποίο η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία το 2022, προβλέποντας την είσοδο έως 4.000 νέων εργαζομένων ετησίως. Ωστόσο, η εφαρμογή της παραμένει προβληματική, ενώ περίπου 20.000 αιτήσεις εργασίας από χώρες της Ασίας εκκρεμούν.

Στα 80 ευρώ το ημερομίσθιο

Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσωπικού έχει εκτοξεύσει τα ημερομίσθια στα 70-80 ευρώ, με τους παραγωγούς να επιβαρύνονται επιπλέον με έξοδα διαμονής και διατροφής.

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Η οικονομική πίεση εντείνεται από την υποχώρηση της τιμής του ελαιολάδου στα 3,20-3,40 ευρώ το κιλό, όταν πριν από δύο χρόνια είχε φτάσει ακόμη και τα 8 ευρώ. Για αρκετές μικρές εκμεταλλεύσεις, το κόστος συγκομιδής κινδυνεύει πλέον να ξεπεράσει τα αναμενόμενα έσοδα.

Στη Μεσσηνία, παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού, παρά τις αιτήσεις μετάκλησης εργαζομένων από την Αίγυπτο. Αντίστοιχα, στην Κρήτη, η εποχική μετακίνηση εργαζομένων από τον τουρισμό προς τις αγροτικές εργασίες καλύπτει μόνο μέρος των αναγκών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, περίπου το 10% του ελαιοκάρπου έχει παραμείνει στα δέντρα λόγω έλλειψης εργατών και αυξημένου κόστους.