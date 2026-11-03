Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τέσσερις κάλυκες στο σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό.

Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στη Νίκαια, έπειτα από ένοπλο περιστατικό έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μία καραμπίνα, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο συμβάν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 03:20, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον σταθμευμένης μοτοσικλέτας και στη συνέχεια να έριξε πυροβολισμούς στον αέρα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό και να εντοπίσουν τον δράστη.

Κορυδαλλός: Πού εντοπίστηκε ο 28χρονος

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, ο 28χρονος εντοπίστηκε να κινείται πεζός στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύλληψη.

Παράλληλα, σε κοντινή περιοχή και συγκεκριμένα στην οδό Αδριανουπόλεως 1, εντοπίστηκε μία καραμπίνα, η οποία εξετάζεται ως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

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Από το σημείο όπου σημειώθηκε το ένοπλο επεισόδιο, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τέσσερις κάλυκες, οι οποίοι αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.