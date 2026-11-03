«Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ», λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok και καλεί τον πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις αύριο, στη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πετάει το «γάντι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να έρθει αύριο, Τετάρτη (4/11), στη Βουλή για να δώσει εξηγήσεις για το «δώρο», όπως χαρακτηρίζει το άρθρο 23 που αποσύρθηκε, στα funds.

«Το άρθρο 23 ήταν άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε.

Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ», αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok και προσθέτει:

«Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή.

Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρωτοφανή μεθόδευση, που επιχειρήθηκε, οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών να αποτελούν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας.

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{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7703824683610787094}