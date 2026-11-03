Δημοσίως Βορίδης και Πέτσας χαρακτήρισαν «άστοχη» τη διάταξη.

Για φάουλ και μάλιστα «χοντρό» κάνουν λόγο κυβερνητικοί βουλευτές σε ότι αφορά το άρθρο 23 νομοσχεδίου που έδινε το δικαίωμα μονομερώς στα funds να οδηγούν σε πλειστηριασμό σπίτια πιστωτών. Από ότι μαθαίνουμε οι κυβερνητικοί βουλευτές είχαν ζητήσει την απόσυρση του προτού ακόμη την ζητήσει η αντιπολίτευση.

Στο παρασκήνιο ακόμη αναζητούν , ωστόσο, τον υπαίτιο της ρύθμισης που έβαλε την κυβέρνηση από θέση ισχύος σε θέση απολογούμενου.

Χαρακτηριστικά ήταν τα δημόσια σχόλια του Στ. Πέτσα και του Μ. Βορίδη που χαρακτήρισαν δημόσια «άστοχη» την διάταξη.

Λ.Ι.