«Τελικά, η κυβέρνηση δεν μετάνιωσε που επιχείρησε να κάνει δώρο στα funds το άρθρο 23. Το πρόβλημά της είναι ότι την πιάσαμε!», αναφέρει σε δήλωσή της η Άννα Παπαδοπούλου, με αφορμή τη σημερινή δήλωση της Σέβης Βολουδάκη, η οποία χαρακτήρισε το αποσυρθέν άρθρο 23 ως «καλό».
«Η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ ότι το άρθρο 23 «ήταν καλό» και ότι προστάτευε τους δανειολήπτες!
Δηλαδή, η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί σωστή μια διάταξη που θα επέτρεπε στα funds να προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση με βάση ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής.
Και αφού ήταν τόσο καλό, γιατί το αποσύρατε;», τονίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Η απόσυρση του άρθρου 23 δεν ήταν αλλαγή πολιτικής. Ήταν αναγκαστική υποχώρηση μπροστά στην κατακραυγή.
Και το άρθρο 15 παραμένει».
Καταλήγοντας, η Άννα Παπαδοπούλου υπογραμμίζει: «Η κυβέρνηση μπορεί να απέσυρε τη διάταξη. Δεν μπορεί όμως να κρύψει τις αληθινές της προθέσεις. Η «καλή διάταξη» μπήκε μόνο προεκλογικά στο συρτάρι».