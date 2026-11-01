Καθώς πλησιάζει η Black Friday, η σύγκριση τιμών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για όσους θέλουν να επωφεληθούν πραγματικά από τις εκπτώσεις.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Black Friday, με την εμπορική αγορά να προετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εκπτωτικές περιόδους της χρονιάς. Καταναλωτές και επιχειρήσεις αναμένουν την έναρξη των προσφορών, οι οποίες αναμένεται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές μέχρι είδη ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμό για το σπίτι.

Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ οι μειωμένες τιμές δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους αρκετές ημέρες νωρίτερα. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η συγκεκριμένη εμπορική διοργάνωση έχει πάψει να περιορίζεται σε μία μόνο ημέρα, καθώς πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να επεκτείνουν τις προσφορές τους σε ολόκληρη την εβδομάδα ή ακόμη και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ευκαιρία για τις αγορές τους.

Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζετε

Η φετινή εκπτωτική περίοδος περιλαμβάνει τρεις σημαντικές ημερομηνίες, τις οποίες αξίζει να σημειώσουν οι καταναλωτές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν αγορές.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026: Η επίσημη ημέρα της Black Friday, με προσφορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

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Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, με το ωράριο να καθορίζεται από τις επιχειρήσεις.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026: Η Cyber Monday, η οποία συνδέεται κυρίως με τις ηλεκτρονικές αγορές και τις διαδικτυακές προσφορές.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εκπτωτικής περιόδου, η αγορά εισέρχεται σταδιακά σε εορταστικούς ρυθμούς, καθώς ξεκινά η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα και την αυξημένη εμπορική κίνηση του Δεκεμβρίου.

Πότε ξεκινούν οι προσφορές και πόσο θα διαρκέσουν

Παρότι η επίσημη ημερομηνία της Black Friday είναι η 27η Νοεμβρίου, οι καταναλωτές δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιμένουν μέχρι τότε για να αναζητήσουν ευκαιρίες.

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να ξεκινούν τις προωθητικές ενέργειές τους από τις αρχές ή τα μέσα Νοεμβρίου, χρησιμοποιώντας εμπορικές ονομασίες όπως «Early Black Friday», «Black Week» και «Black Friday Deals».

Με αυτόν τον τρόπο, η περίοδος των προσφορών αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ οι καταναλωτές έχουν περισσότερο χρόνο για να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ενιαίο χρονοδιάγραμμα για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς κάθε κατάστημα καθορίζει ξεχωριστά πότε θα ξεκινήσει τις εκπτώσεις του και πόσο θα τις διατηρήσει.

Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου – Ποιες αγορές αφορά

Η εκπτωτική περίοδος δεν ολοκληρώνεται με τη Black Friday, καθώς ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία για το 2026 έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημέρα συνδέεται παραδοσιακά με τις διαδικτυακές αγορές και τις προσφορές των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αρχικά δημιουργήθηκε ως εμπορική διοργάνωση με επίκεντρο το ηλεκτρονικό εμπόριο, ωστόσο σήμερα η διάκριση ανάμεσα στις δύο εκπτωτικές ημέρες έχει περιοριστεί.

Πολλές επιχειρήσεις διατηρούν τις μειωμένες τιμές και μετά την Παρασκευή, ενώ άλλες παρουσιάζουν νέες προσφορές ειδικά για τη Cyber Monday. Έτσι, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν περισσότερες επιλογές πριν αποφασίσουν τις αγορές τους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Καθώς πλησιάζει η Black Friday, η σύγκριση τιμών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για όσους θέλουν να επωφεληθούν πραγματικά από τις εκπτώσεις.

Οι καταναλωτές καλό είναι να παρακολουθούν από νωρίς τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν, ώστε να διαπιστώσουν εάν η προσφορά που παρουσιάζεται είναι πράγματι συμφέρουσα. Παράλληλα, χρειάζεται να ελέγχουν την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα έξοδα αποστολής, τις δυνατότητες επιστροφής και τους όρους πληρωμής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στον τρόπο παρουσίασης των εκπτώσεων, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο η τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μείωσης είναι, κατά κανόνα, η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Η Black Friday αποτελεί, επομένως, μία ευκαιρία για προγραμματισμένες αγορές, αρκεί οι καταναλωτές να κινηθούν με προσοχή, να συγκρίνουν τις διαθέσιμες επιλογές και να μην παρασύρονται αποκλειστικά από τα υψηλά ποσοστά έκπτωσης.