Η παρουσία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για το «ελληνικό FBI»- Γιατί η κυβέρνηση δεν κερδίζει με τα σκάνδαλα - Το τηλεφώνημα του Κώστα Τσουκαλά.

Στην Καλαμάτα, προκειμένου να μιλήσει στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου, προγραμματίζει να βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην έδρα δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά.

Θα έχει ενδιαφέρον.

Ακόμα και το εάν στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα βρίσκεται τις ίδιες ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός.

Και βεβαίως το πώς θα συμπεριφερθούν τα τοπικά στελέχη.

Δίαυλους με ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο Κατρίνης

Μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είχε στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ο βουλευτής Ηλείας και κορυφαίο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη ζήτησε να υπάρξουν δίαυλοι επικοινωνίας με την αριστερά.

Με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με την Κουμουνδούρου βεβαίως υπάρχουν, καθώς το «μέτωπο» εναντίον της ΕΛΑΣ ενώνει.

Με τον Αλέξη Τσίπρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν δίαυλοι επικοινωνίας.

Επί της ουσίας πάντως ο Μ. Κατρίνης έχει απόλυτο δίκιο.

Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών ο Χάρης Παμπούκης;

«Ακαδημαϊκός» πληροφορούμαστε οσονούπω ο Χάρης Παμπούκης.

Πρόκειται να αναλάβει την έδρα του ιδιωτικού δικαίου.

Την εισήγηση θα κάνουν οι Προκόπης Παυλόπουλος, Μιχάλης Σταθόπουλος και Ε. Ρούκουνας.

Εκ των κορυφαίων νομικών ο Χ. Παμπούκης, υπουργός επί Γιώργου Παπανδρέου, συγγραφέας, με διεθνή αναγνώριση, θα ψηφιστεί αρχές του έτους.

Και είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια κάτι κινείται στην Ακαδημία Αθηνών.

Εκδήλωση για το «ελληνικό FBI» με παρόντα τον Μητσοτάκη

Ειδική εκδήλωση πραγματοποιείται την Τρίτη για τα δυο χρόνια του «ελληνικού FBI».

Με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να υπερηφανεύεται για τις επιτυχίες του.

Το παρόν θα δώσει στην εκδήλωση και ο Κ. Μητσοτάκης.

Οι «κακές γλώσσες» άλλωστε επιμένουν πως η εκδήλωση γίνεται περισσότερο για τον πρωθυπουργό παρά για το «ελληνικό FBI».

Πρόβλημα με τα σκάνδαλα

Η κυβέρνηση, άλλωστε, δεν δείχνει -σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που διαθέτει- να έχει πολιτικά οφέλη από τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται, όπως η PIZZA FAN, η συμμορία με τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο» και τα στημένα παιχνίδια.

Όλα αυτά άλλωστε έγιναν επί των ημερών της, χωρίς να αποκαλύψει καν η ίδια. Και με τη συμμετοχή στελεχών του κρατικού μηχανισμού και με τα τρία σκάνδαλα.

Αν κάτι «κερδίζει» η κυβέρνηση είναι ότι με το κλίμα που δημιουργείται απαξιώνεται συνολικότερα το πολιτικό σύστημα.

Γι΄ αυτό βρίσκει «διέξοδο» στο «ελληνικό FBI» -που ίδρυσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και όντως κάνει καλή δουλειά.

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Το τηλεφώνημα του Κώστα Τσουκαλά

Η στήλη δέχθηκε το Σάββατο το απόγευμα τηλεφώνημα από τον Κώστα Τσουκαλά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διέψευσε ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο της Παρασκευής υπήρξε «ντιρεκτίβα» προς τα στελέχη να λένε πως «ο Τσίπρας διέλυσε την αριστερά».

Παρατήρηση πρώτη: Το δημοσίευμα δεν ανέφερε πως αυτό συνέβη στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Παρατήρηση δεύτερη: Σήμερα Κυριακή, η στήλη Insider της «Απογευματινής» με τίτλο «Αντιφάσεις» σημειώνει τα εξής: «Μια αντίφαση στον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη εντόπισαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που μετείχαν στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Από τη μια διακήρυξε ότι ο μόνος αντίπαλος είναι η ΝΔ και από την άλλη ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος, που έχουν δημόσιο βήμα, να τονίζουν με εμφατικό τρόπο ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι υπεύθυνος για την εικόνα διάλυσης που εμφανίζει ο χώρος της αριστεράς».

Σε κάθε περίπτωση ο Κώστας Τσουκαλάς είναι ένας άριστος εκπρόσωπος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να πέτυχε διάνα στη συγκεκριμένη επιλογή του.