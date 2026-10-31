Πρόκειται για δόνηση με μικρό εστιακό βάθος, που υπολογίζεται στα 11-12 χιλιόμετρα.

Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:01 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Βόρειο Αιγαίο με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων, στην ίδια περιοχή που έδωσε και τον σεισμό των 4,6 βαθμών χθες το μεσημέρι, σύμφωνα, με τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πρόκειται για δόνηση με μικρό εστιακό βάθος, που υπολογίζεται στα 11-12 χιλιόμετρα.

‘Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος «η σεισμική δόνηση εντάσσεται στην μετασεισμική ακολουθία του συγκεκριμένου σεισμού το μεσημέρι της Παρασκευής των 4,6 βαθμών, οι συνοδοί σεισμοί είναι απολύτως φυσιολογικοί».

Ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι «δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας λόγος ανησυχίας καθώς η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά, είναι χωρικά περιορισμένη και δεν υπάρχει καμία ένδειξη “μετανάστευσης” της ακολουθίας ή άλλης ανώμαλης εξέλιξης».