Αλλεπάλληλες δονήσεις ακολούθησαν μετά τον σεισμό των 4.6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Χαλκιδικής και νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας.

Έντονη σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χαλκιδικής, μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 12:45, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 47 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ακολούθησε μπαράζ μικρότερων σεισμικών δονήσεων στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουν γίνει γνωστές:

Στις 13:00 σημειώθηκε σεισμός 3,7 Ρίχτερ, 46 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Συκιάς.

Στις 13:12 καταγράφηκε δόνηση 3,0 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

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Στις 13:13 σημειώθηκε σεισμός 3,3 Ρίχτερ, 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς.

Στις 13:16 καταγράφηκε ακόμη μία δόνηση 3,3 Ρίχτερ, 44 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς.

Στις 13:20 σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 3,3 Ρίχτερ, 46 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Συκιάς.

Η διαδοχική καταγραφή των σεισμών δείχνει αυξημένη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται ο Δήμος Σιθωνίας και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχουν ξεκινήσει περιπολίες.

Σεισμός στη Χαλκιδική: Σε επιφυλακή δήμος Σιθωνίας και πολιτική προστασία – Ξεκίνησαν περιπολίες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ ο δήμος Σιθωνίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τις κοινότητες της περιοχής. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει περιπολίες και από τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις κοινότητες, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν βγει στα δημοτικά κτίρια και έχουν ξεκινήσει περιπολίες. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση», δήλωσε στο TheOpinion ο δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης.

Την ίδια ώρα, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα, ενώ έχουν καταγραφεί ήδη μετασεισμοί. «Έχουν καταγραφεί μετασεισμοί μεγέθους από 2,5 έως 3,6 Ρίχτερ, ενώ η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάτι για προβλήματα στη Χαλκιδική. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν μέσα στη θάλασσα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο TheOpinion η σεισμολόγος του ΑΠΘ, Πόπη Παραδεισοπούλου.