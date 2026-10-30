Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της Χαλκιδικής.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:45 στα ανοικτά της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στα 49 χλμ. νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,3 χλμ.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Χαλκιδικής: Αισθητός και στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο δεν εμπόδισε κατοίκους αρκετών περιοχών να αντιληφθούν τη σεισμική δόνηση.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Θεσσαλονίκη ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έγινε αισθητός σε Σποράδες, Βόρεια Ελλάδα ακόμα και σε περιοχές της Αττικής.

Η ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου:

{https://x.com/LastQuake/status/2116119656108839297}

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Η σχέση της περιοχής με το ρήγμα της Ανατολίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωτεκτονική θέση της περιοχής όπου σημειώθηκε ο σεισμός καθώς εντοπίζεται πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας όπως εισέρχεται στο βόρειο Αιγαίο.

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