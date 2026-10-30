«’Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!’ Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά.

«Σήμερα σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες και στις 5 ηπείρους οι λιμενεργάτες απεργούν!», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά, για Ημέρα Διεθνούς κινητοποίησης των Λιμενεργατών.

«Στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα παντού: “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο τους! Απαιτούμε λιμάνια της ειρήνης, των λαών και όχι βάσεις και ορμητήρια των ιμπεριαλιστών”», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόσθεσε: «Είμαστε στο πλευρό τους, ο λαός, η νεολαία, όλοι οι λαοί. "Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!" Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα».

{https://www.youtube.com/watch?v=Uf_frkKwcTo}