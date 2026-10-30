Η KAFEA TERRA συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγική της τεχνογνωσία, στη βιομηχανική της υποδομή και στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της.

Η KAFEA TERRA κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17,7% το 2025, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €139,44 εκατ., έναντι €118,48 εκατ. το 2024. Παράλληλα, υλοποίησε επενδύσεις ύψους €7,6 εκατ. σε σύγχρονες υποδομές, βιομηχανικό εξοπλισμό και logistics, ενισχύοντας τις παραγωγικές και εμπορικές της δυνατότητες. Ωστόσο, η άνοδος του κόστους προμήθειας πράσινου καφέ και των λοιπών λειτουργικών δαπανών επηρέασε την κερδοφορία της, με τα κέρδη προ φόρων να υποχωρούν στα €13,3 εκατ., από €15,95 εκατ. την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση 16,6%.

Με σχεδόν τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική αγορά, η KAFEA TERRA συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγική της τεχνογνωσία, στη βιομηχανική της υποδομή και στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της. Κεντρική θέση στη στρατηγική της κατέχει ο Dimello, με έμφαση στη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και στην ενίσχυση της παρουσίας του στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη της κατηγορίας κάψουλας espresso και η προετοιμασία νέων προϊοντικών προτάσεων αποτελούν βασικούς άξονες για την ανάπτυξη του brand στη συγκεκριμένη αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την εμπορική παρουσία των illy και AREA 51 μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες. Μέσω του καφέ distillo και των υπόλοιπων προϊόντων παραγωγής της, επιδιώκει επίσης να διευρύνει τις επιλογές που προσφέρει τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες της καφεστίασης.

Η διεθνής επέκταση αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της KAFEA TERRA, με το Dimello να διευρύνει σταδιακά την παρουσία του στις αγορές του εξωτερικού. Το 2025, η εταιρεία επένδυσε €500.000 για τη δημιουργία θυγατρικής στην περιοχή Benelux, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας στην κεντρική Ευρώπη. Η νέα προσθήκη συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο θυγατρικών της στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη δυναμική ενίσχυση των εξαγωγών.

Ταυτόχρονα, η KAFEA TERRA προχωρά στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών της, με έμφαση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η οργανωτική εξέλιξη και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν βασικούς μοχλούς βελτιστοποίησης των λειτουργιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της. Με κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους της και σταθερή δέσμευση στους συνεργάτες και καταναλωτές της, η KAFEA TERRA ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της, με όραμα να διαμορφώνει την αγορά του καφέ και να δημιουργεί αξία που αντέχει στο χρόνο, ξεπερνώντας σύνορα και γενιές.