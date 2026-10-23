Αναδείχθηκε «Occupational Health & Safety Team of the Year» στα Health & Safety Awards 2026.

Στα Health & Safety Awards 2026, η Lidl Ελλάς σημείωσε μια εμβληματική επιτυχία, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση Occupational Health & Safety Team of the Year και 10 συνολικά βραβεία, ανάμεσα στα οποία 1 τίτλο Winner, 4 Gold, 4 Silver και 1 Bronze, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή των πρωτοπόρων πρακτικών της στην Εργασιακή Υγεία, Εταιρική Ασφάλεια και Ευεξία.

Αναλυτικά οι κορυφαίες διακρίσεις:

WINNER Award - Από τη Συμμόρφωση στην Κουλτούρα Πρόληψης: Ένα ολιστικό μοντέλο διοίκησης που επαναπροσδιορίζει την εταιρική κουλτούρα ασφάλειας. Μέσα από ψηφιακές οδηγίες προσβάσιμες μέσω QR codes, εξοπλισμό αιχμής (όπως οι συσκευές καθοδήγησης ΚΑΡΠΑ LifePad) και συστηματικές προληπτικές συντηρήσεις, η εταιρεία πέτυχε δραστική μείωση κινδύνων και 100% εξοικονόμηση χαρτιού στις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας.

Ένα ολιστικό μοντέλο διοίκησης που επαναπροσδιορίζει την εταιρική κουλτούρα ασφάλειας. Μέσα από ψηφιακές οδηγίες προσβάσιμες μέσω QR codes, εξοπλισμό αιχμής (όπως οι συσκευές καθοδήγησης ΚΑΡΠΑ LifePad) και συστηματικές προληπτικές συντηρήσεις, η εταιρεία πέτυχε δραστική μείωση κινδύνων και 100% εξοικονόμηση χαρτιού στις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. GOLD – Εκπαίδευση ως Βασικός Άξονας μιας Κουλτούρας Ασφάλειας: Ένα ψηφιοποιημένο, προσωποποιημένο σύστημα μάθησης με προσωπικές ψηφιακές καρτέλες εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Με απόλυτη προσβασιμότητα —συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης του υλικού στα Ινδικά για το πολυπολιτισμικό δυναμικό— η εταιρεία επιτυγχάνει σταθερά ποσοστό συμμετοχής άνω του 99%, εξοικονομώντας παράλληλα χιλιάδες ανθρωποώρες και φυσικούς πόρους.

Ένα ψηφιοποιημένο, προσωποποιημένο σύστημα μάθησης με προσωπικές ψηφιακές καρτέλες εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο. Με απόλυτη προσβασιμότητα —συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης του υλικού στα Ινδικά για το πολυπολιτισμικό δυναμικό— η εταιρεία επιτυγχάνει σταθερά ποσοστό συμμετοχής άνω του 99%, εξοικονομώντας παράλληλα χιλιάδες ανθρωποώρες και φυσικούς πόρους. GOLD – Η Καινοτομία της Ψηφιακής Διαχείρισης Εργατικών Ατυχημάτων (POSH): Η εισαγωγή της πρωτοποριακής, web-based και mobile-first πλατφόρμας POSH (Platform Organizational Safety Health) ψηφιοποίησε πλήρως τον κύκλο διαχείρισης και πρόβλεψης συμβάντων. Η πλατφόρμα αξιοποιεί αναλύσεις δεδομένων (data analytics) για την πρόληψη ατυχημάτων, μειώνοντας τον χρόνο αναφοράς κατά 75% και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κατά 20%.

Η εισαγωγή της πρωτοποριακής, web-based και mobile-first πλατφόρμας (Platform Organizational Safety Health) ψηφιοποίησε πλήρως τον κύκλο διαχείρισης και πρόβλεψης συμβάντων. Η πλατφόρμα αξιοποιεί αναλύσεις δεδομένων (data analytics) για την πρόληψη ατυχημάτων, μειώνοντας τον χρόνο αναφοράς κατά 75% και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κατά 20%. GOLD – Shield of Safety: Ολιστικό Οικοσύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών & Επιχειρησιακής Συνέχειας: Ένα δυναμικό και "ζωντανό" δίκτυο 110 εξειδικευμένων Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ERP) που καλύπτει το σύνολο των καταστημάτων, των logistics centers και των γραφείων της εταιρείας. Συνδυάζοντας την ψηφιακή ετοιμότητα μέσω e-learning με τη φυσική διαθεσιμότητα οδηγών στο πεδίο (Point of Need), διασφαλίζεται η αδιάλειπτη επιχειρησιακή συνέχεια και η ψυχραιμία του προσωπικού σε κάθε σενάριο κρίσης.

Ένα δυναμικό και "ζωντανό" δίκτυο 110 εξειδικευμένων Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ERP) που καλύπτει το σύνολο των καταστημάτων, των logistics centers και των γραφείων της εταιρείας. Συνδυάζοντας την ψηφιακή ετοιμότητα μέσω e-learning με τη φυσική διαθεσιμότητα οδηγών στο πεδίο (Point of Need), διασφαλίζεται η αδιάλειπτη επιχειρησιακή συνέχεια και η ψυχραιμία του προσωπικού σε κάθε σενάριο κρίσης. GOLD – Μετατρέπουμε τον Διάλογο σε Συμπεριφορά, Ενισχύοντας την Πρόληψη: Η μετάβαση από τη θεωρητική επιβολή κανόνων στη διαδραστική, βιωματική ενδυνάμωση. Μέσα από τις πρωτοβουλίες Safety Spotlights (στοχευμένες συζητήσεις στο πεδίο) και τον Διάλογο Συμπεριφοράς, η εταιρεία πέτυχε μείωση 60% στα περιστατικά που σχετίζονται με τις συχνότερες πηγές κινδύνου, διαμορφώνοντας τον δείκτη αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων στο 89%.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην τεχνολογική υπεροχή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανθρωποκεντρική κουλτούρα, αποδεικνύοντας ότι η ασφάλεια και η πρόληψη αποτελούν τον βασικό πυλώνα της βιώσιμης επιχειρησιακής της ανάπτυξης.