Η κακοκαιρία Austen προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε τρένα και πτήσεις.

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αλλά και στις μεταφορές προκάλεσε η κακοκαιρία Austen, η οποία έπληξε τη Γαλλία και τη Βρετανία την Παρασκευή (23/10).

Στη Γαλλία, 300.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ στη Βρετανία οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση επηρέασαν 12.000 κατοικίες. Παράλληλα, σημειώθηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων και πτήσεων.

Το κύμα κακοκαιρίας, που προκλήθηκε από ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, έφερε κατά τη διάρκεια της νύκτας ανέμους ταχύτητας έως και 179 χλμ/ώρα, μαζί με ισχυρές βροχοπτώσεις. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στη Γαλλία εντοπίστηκαν στη Βρετάνη και τη Νορμανδία.

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Διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων και αλλαγές στις πτήσεις

Σημαντικές αναταράξεις καταγράφηκαν στις μεταφορές, με τον υπουργό Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, να προειδοποιεί για σοβαρά προβλήματα στις προαστιακές γραμμές του Παρισιού. Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία των τρένων ανεστάλη σε ολόκληρη τη Νορμανδία.

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Προβλήματα σημειώθηκαν και στις αερομεταφορές. Πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού εκτράπηκαν προς το Ορλί, ενώ αναμένονταν επιπλέον αλλαγές προορισμού προς άλλα αεροδρόμια της Γαλλίας και της Ευρώπης.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής χώρας, επισημαίνοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι καταιγίδες θα συνεχίζονταν έως αργά την Παρασκευή.

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Νέα κακοκαιρία αναμένεται στη Βρετανία

Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο σύστημα κακοκαιρίας, με την ονομασία Boelo, αναμένεται να επηρεάσει τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και περιοχές της βόρειας Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα κινηθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά το Σάββατο, ενώ η ένταση των ανέμων θα αυξηθεί. Σε εκτεθειμένες περιοχές, οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν τα 113 έως 129 χλμ./ώρα.

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Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις εξακολουθούν να απειλούν τις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση σε περιοχές της δυτικής Ευρώπης.