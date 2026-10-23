«Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε εάν θεωρεί πως οι θέσεις της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή την μη μειωση των έμμεσων φόρων συμβαδίζουν με τις θέσεις της Αριστεράς.»

Πηγές της Νέας Αριστεράς σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις της Έφης Αχτσιόγλου ότι «δεν έβλεπε τον εαυτό της να έχει «χρησιμότητα στη Βουλή, έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα» τονίζουν τι «παραδέχτηκε πως δεν έβρισκε χρήσιμη την παρουσία της στις κοινοβουλευτικές μαχες ενόσω η κυβέρνηση Μητσοτάκη κλιμάκωνε την επίθεση της στους εργαζόμενους και στην ελληνική κοινωνία.».

Και συνεχίζοντας σημειώνουν ότι «δεν έβρισκε χρησιμότητα στο να υπάρχει ένα αριστερό κόμμα και μια μαχητική φωνή της Αριστεράς στη Βουλή, δεν έβρισκε χρησιμότητα στο να υπάρχει η ΚΟ της Νέας Αριστεράς την οποία μάλιστα συνέστησε μαζί άλλους βουλευτές και βουλεύτριες.»

Παράλληλα με αφορμή την προσχώρησή της στην ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι «όσον αφορά δε την πρόσκληση της προς τη Νέα Αριστερά να προστρέξει -όπως η ίδια- και να στηρίξει το αρχηγικό πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε εάν θεωρεί πως οι θέσεις της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, την μη μειωση των έμμεσων φόρων, την αγορά εξοπλιστικών από το Ισραήλ και τον απόλυτο σεβασμό του δημοσιονομικού χώρου και οικονομικού μίγματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, συμβαδίζουν με τις θέσεις της Αριστεράς και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.»