Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής γιατί «η καθημερινότητα και η οικονομική πραγματικότητα είναι μία αβάσταχτη συνθήκη για την πλειονότητα των πολιτών και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα.

«Η επικέντρωση της ΕΛΑΣ είναι στα προβλήματα των πολιτών και στο μέτωπο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Δεν είναι στη σύγκριση με άλλα κόμματα της Αριστεράς ή της Κεντροαριστεράς», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον “ΣΚΑΪ 100,3”. «Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ότι έρχεται ο χειμώνας και δεν θα έχει χρήματα στη τσέπη του, παρότι εργάζεται σκληρά, για να πληρώσει το σούπερ-μάρκετ, το πετρέλαιο θέρμανσης, τη βενζίνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η ΕΛΑΣ έχει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικών πολιτικών συνεργασιών, τόνισε ότι «το κυρίαρχο είναι το τι πρέπει να γίνει τώρα, στις εκλογές που θα έρθουν. Η ΕΛΑΣ είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη ΝΔ. Πρέπει πρώτα απ’ όλα να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στη ΝΔ. Άρα, το κρίσιμο είναι να υπάρξει συσπείρωση στην ΕΛΑΣ. Το κρίσιμο είναι τι λέει και τι επιδιώκει κάθε κόμμα ενόψει των εκλογών. Και όχι τα σενάρια για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές το μείζον είναι να υπάρχει ισχυρός πόλος απέναντι στη ΝΔ, που μπορεί να είναι η ΕΛΑΣ. Αυτή είναι η ουσία. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε».

Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως «στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα στρατηγικό ζήτημα, το οποίο εισπράττει και ο κόσμος. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο πόλο στη ΝΔ γιατί σε μείζονα ζητήματα, το ίδιο κεντρικά ή ένα πολύ σημαντικό τμήμα στο εσωτερικό του, ταυτίζεται ή εναρμονίζεται με τις πολιτικές επιλογές της ΝΔ στην οικονομία, στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής γιατί «η καθημερινότητα και η οικονομική πραγματικότητα είναι μία αβάσταχτη συνθήκη για την πλειονότητα των πολιτών και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Η ακρίβεια βρίσκεται σε κάθε πτυχή της ζωής και το εισόδημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο των τιμών. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κατάσταση αυτή και δεν επιθυμεί να την αλλάξει με ριζικό τρόπο».

Ταυτόχρονα, σημείωσε, «υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά. Αρκεί να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια περίπου 27 δισ. δημόσιο χρήμα έχουν ακολουθήσει εντελώς νεφελώδεις διαδρομές για να καταλήξουν σε πολύ συγκεκριμένα χέρια», ενώ «το ύφος και το ήθος διακυβέρνησης της ΝΔ χαρακτηρίζεται από αλαζονεία και υποτίμηση των πολιτών».