«Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά πλέον και στην Ελλάδα, οι κινητοποιήσεις των μαθητών, της νεολαίας, των εργαζομένων, μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο», σημείωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η ακρίβεια, η κρίση στα καύσιμα, η ενεργειακή κρίση, η στεγαστική κρίση, στην ουσία εκμηδενίζουν το οικογενειακό εισόδημα. Το εισόδημα δεν φτάνει για να βγει ο μήνας. Οι οικονομικές ανάγκες των νοικοκυριών συνεχώς αυξάνονται», ανέφερε από την Καλαμάτα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και πρόσθεσε: «Την ίδια στιγμή, έχουμε μια κυβέρνηση που στην πραγματικότητα μας παρουσιάζει μια εικονική κατάσταση και θέλει η ελληνική κοινωνία να πιστέψει ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς.

Τα ελληνικά νοικοκυριά, οι επαγγελματίες, ξέρουν πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μια συνθήκη η οποία πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί πλέον να γίνεται αποδεκτή.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά πλέον και στην Ελλάδα, οι κινητοποιήσεις των μαθητών, της νεολαίας, των εργαζομένων, μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Ότι αν δεν διεκδικήσουμε, αν δεν σηκωθούμε από τον καναπέ, τότε τα πράγματα δεν μπορούν να βελτιωθούν.

Και είναι στο χέρι μας να σηκώσουμε τον πήχη των κοινωνικών προσδοκιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε ξανά το νήμα από την αρχή: το νήμα της διεκδίκησης, μιας καλύτερης ζωής που μας αξίζει».

Καταλήγοντας ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς επισήμανε: «Εμείς, ως Νέα Αριστερά, δίνουμε αυτή τη μάχη. Και σήμερα, εδώ από την Καλαμάτα, και σε ολόκληρη την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη φωνή της Αριστεράς, και στην κοινωνία και στη Βουλή».