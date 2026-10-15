«Να υπερβούμε διαφωνίες και διχασμούς του παρελθόντος για ισχυρή Αριστερά», τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

O κατακερματισμός της Αριστεράς αποτελεί σύμφωνα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδης «ένα από τα βασικά προβλήματα» που αντιμετωπίζει σήμερα ο χώρος, σημειώνοντας ωστόσο ότι η υπέρβασή του δεν μπορεί να γίνει χωρίς σαφείς πολιτικές και προγραμματικές συμφωνίες.

«Χρειάζεται να υπερβούμε αυτή την πολυδιάσπαση επί τη βάσει προγραμματικών και πολιτικών συμφωνιών, εφόσον αυτές μπορούν να υπάρξουν», τόνισε στον Real FM.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει συνειδητή επιλογή απομάκρυνσης από την Αριστερά»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι «ο κ. Τσίπρας και η ΕΛΑΣ έχουν κάνει μια πολύ συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούν από την Αριστερά. Αυτό που λέγαμε ότι θα βγάλει δεξί φλας το έκανε πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε», ανέφερε.

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς στάθηκε στις οικονομικές θέσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και στην αναφορά του στον σεβασμό του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου, λέγοντας ότι μια τέτοια θέση περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα αμφισβήτησης των βασικών πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δίνουν ντέρμπι για τη δεύτερη θέση»

Στη συνέχεια σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται σήμερα να επικεντρώνουν την πολιτική τους αντιπαράθεση περισσότερο στην πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο παρά στη διαμόρφωση μιας πραγματικής εναλλακτικής απέναντι στην κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χαρακτήρισε «τοξική» την αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα, τονίζοντας ότι δημιουργεί αμηχανία ακόμη και σε πολίτες που αναζητούν μια προοδευτική πολιτική απάντηση. «Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των διακηρυγμένων τους στόχων, που είναι η πολιτική αλλαγή, και αυτού που στην πραγματικότητα επιθυμούν: να βγουν δεύτεροι», υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε, σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης, η συζήτηση για το ποιος θα επικρατήσει στον μεταξύ τους ανταγωνισμό βρίσκεται πολύ μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας.

«Η μάχη δεν είναι μόνο απέναντι στον Μητσοτάκη αλλά απέναντι στην πολιτική της Δεξιάς»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι για τη Νέα Αριστερά το κεντρικό ζήτημα είναι η συνολική αντιπαράθεση με τις πολιτικές της Δεξιάς και όχι απλώς η αντικατάσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Χρειάζεται μια Αριστερά ισχυρή και στη Βουλή και στην κοινωνία, που θα δίνει μάχη απέναντι στο καρτέλ της ενέργειας, απέναντι στα funds και στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για να πέσουν τα ενοίκια και να μπει πλαφόν, αλλά και για να μειωθούν οι εξοπλισμοί ώστε να δίνονται περισσότερα χρήματα στην Υγεία και την Παιδεία», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, αυτή αποτελεί για τη Νέα Αριστερά μια συνεκτική αριστερή πολιτική, την οποία δεν βλέπει στον πυρήνα των προτάσεων ούτε της ΕΛ.ΑΣ. ούτε του ΠΑΣΟΚ.

«Να υπερβούμε τους διχασμούς του παρελθόντος»

Στο ερώτημα για πιθανή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25 και άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι χρειάζεται να ξεπεραστούν παλιές διαφωνίες και διχασμοί. «Χρειάζεται να υπερβούμε διαφωνίες και διχασμούς του παρελθόντος, ώστε να μπορέσει να υπάρχει ισχυρή Αριστερά στη Βουλή και στην κοινωνία», είπε.

Υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς μπορούν και πρέπει να μπουν σε διαδικασία διαλόγου, κοινής δράσης και, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις, κοινής πολιτικής έκφρασης στις εκλογές.

«Η περίοδος 2019-2023 και ο Κασσελάκης πλήγωσαν την Αριστερά»

Όπως είπε, η Νέα Αριστερά έχει κάνει την αυτοκριτική της και για πλευρές της κυβερνητικής περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο ιδιαίτερο βάρος απέδωσε στη στρατηγική της περιόδου 2019-2023 και κυρίως στην περίοδο Κασσελάκη.

«Με τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το γιατί έχουμε φτάσει σε αυτήν την κρίση αξιοπιστίας της Αριστεράς» είπε.

«Αυτό που ακολούθησε μετά, και το 2019-2023 ως στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από το 2023 και μετά, την περίοδο Κασσελάκη, ήταν ζητήματα που πλήγωσαν ανεπανόρθωτα την Αριστερά, με αποτέλεσμα πολύς κόσμος να λέει ότι “και εσείς είστε μία από τα ίδια”», ανέφερε. «Πρέπει να τα υπερβούμε όλα αυτά, να κάνουμε μια νέα αρχή και να πιάσουμε το νήμα ξανά από την αρχή», πρόσθεσε.

«Υπάρχει ένα ζήτημα ευθύνης της Αριστεράς να υπάρχει αυτός ο διάλογος, η κοινή δράση και η ενότητα»

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε ότι στόχος του κόμματος δεν είναι να παραμείνει απομονωμένο στον πολιτικό χάρτη. «Ακριβώς αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως διαθέτει τη δική της «προστιθέμενη πολιτική αξία», επειδή τοποθετείται καθαρά σε ζητήματα όπως ο κάθετος διάδρομος και το αμερικανικό LNG, οι εξοπλισμοί και τα καρτέλ. Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της οικολογίας.

«Υπάρχει ένα ζήτημα ευθύνης της Αριστεράς να υπάρχει αυτός ο διάλογος, η κοινή δράση και η ενότητα», ανέφερε.

Όταν ο κ. Χατζηνικολάου σχολίασε ότι η συνολική εικόνα δείχνει πως «κανείς δεν θέλει να συνεννοηθεί με κανέναν», ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης απάντησε: «Εμείς θέλουμε να συνεννοηθούμε». Όπως είπε, όλες οι αριστερές δυνάμεις πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία διαλόγου, καθώς «οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλες» και υπάρχει πλέον «ένα ιστορικό επείγον».

«Όλοι και όλες πρέπει να συναισθανθούμε τις ευθύνες μας και να καταφέρουμε να δώσουμε τη μάχη με ενότητα, για να υπάρχει ισχυρή Αριστερά την επόμενη μέρα στη Βουλή και στην κοινωνία», τόνισε. Κλείνοντας τη συνέντευξη, υπογράμμισε: «Το ερώτημα είναι: γιατί όχι Νέα Αριστερά; Εμείς λέμε στον κόσμο να στηρίξει τη Νέα Αριστερά, για να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα όλες αυτές τις συνθήκες».