Σφοδρή επίθεση στην ΕΛΑΣ εξαπολύει η Νέα Αριστερά, με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα Δοκιμάκη.

Σε μία ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους, η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει τον υποψήφιο της ΕΛΑΣ, Κώστα Δοκιμάκη «υπερσυντηρητικό ρατσιστή», υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε σειρά αναρτήσεων με στερεοτυπικές και ρατσιστικές αναφορές κατά μεταναστών και προσφύγων.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ως δικηγόρος και πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στις Κυκλάδες, Κώστας Δοκιμάκης, ανακοινώθηκε ως υποψήφιος με το κόμμα της στη χθεσινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της. Ο Κώστας Δοκμάκης έχει στο παρελθόν προχωρήσει σε πλήθος αναρτήσεων με τις οποίες αναπαρήγαγε πλήθος στερεοτυπικών αντιλήψεων ενάντια στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ενάντια στους συλλογικούς αγώνες και την σωφρονιστική πολιτική.

Γνωρίζαμε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προχωρά σε άνευ όρων και ορίων διεύρυνση του. Αλλά δεν περιμέναμε ποτέ να εντάξει τους κόλπους του πρόσωπα που έχουν αναπαράξει ρατσιστικές και αντιδραστικές θεωρίες.

Η αριστερά δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους αντιλήψεις, ούτε αποτελεί κολυμπήθρα του Σιλωαμ στο όνομα της μικροπολιτικής».