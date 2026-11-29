Η ΕΛΑΣ μιλάει για ηθελημένες παραλήψεις από την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση της το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) θίγοντας των έλλειψη αναφοράς στα πρόσφατα σκάνδαλα που αφορούν τον Βαγγέλη Λιάκο και τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Η αριστερή παράταξη μιλάει για ηθελημένη παράληψη από την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ενώ αναφέρεται και στο αγροτικό ζήτημα των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων σε συνάρτηση με τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«1.269 λέξεις. Τόσο μακροσκελής ήταν η σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού. Δεν έγραψε όμως ούτε μισή κουβέντα για τον κ. Λιάκο και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν είπε ούτε ένα συγχαρητήρια στις διωκτικές αρχές που έπιασαν τα μεγάλα ψάρια, αντιμετωπίζοντας έτσι μια ακόμη "διαχρονική" παθογένεια που ξεκίνησε απ' όταν ανέλαβε ο ίδιος την εξουσία…

Αντίθετα, μας μιλά για τη «αντίθεσή» του στη μείωση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Συνοχή. Στ' αλήθεια θεωρεί ότι τον πιστεύει κανείς; Ο ίδιος κατασπατάλησε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ίδιος φόρτωσε τη χώρα με εκατοντάδες εκατομμύρια σε δημοσιονομικές διορθώσεις (πρόστιμα), λόγω της χείριστης διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα σπιτάκια ανακύκλωσης και αλλού. Και τώρα «κόπτεται» για τους ευρωπαϊκούς πόρους… Στα αγροτικά, καμαρώνει ότι «για πρώτη φορά από το 1981» το Δημόσιο ελέγχει πλήρως τις πληρωμές.

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Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε πως αυτό έφταιγε για την κατάχρηση των πόρων από τους δικούς τους Γκόρτσους- κομματάρχες… Το τίμημα όμως το πλήρωσαν οι αγρότες με αβάσταχτες καθυστερήσεις και οι φορολογούμενοι με τα πρόστιμα. Και έχουν το θράσος να πουλούν εκδούλευση, τη στιγμή που σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι αγρότες έχουν ήδη πάρει προκαταβολές και ξέρουν από την αίτηση τι θα λάβουν. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, ούτε πληρωμή έχει γίνει ούτε ξέρει κανείς τι δικαιούται.

Μας ζητά να «συγκρατήσουμε» τα 3,6 δισ. των νέων μόνιμων μέτρων, σε έναν προϋπολογισμό-μνημείο προεκλογικής ελαφρότητας. Η κυβέρνηση μας παρακαλεί να πιστέψουμε σε ένα οικονομικό θαύμα: ανάπτυξη πάνω από 2%, την ώρα που το διεθνές περιβάλλον έγινε χειρότερο, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πέφτει από 17 δις σε 11 δις το 2027. Πριν από έναν χρόνο, το υπουργείο Οικονομικών προέβλεπε για το 2027 ανάπτυξη 1,7% κι όμως, η ίδια χρονιά εμφανίζεται τώρα με 2,3%. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν.

Στα σχολεία, καμαρώνει για προγράμματα ανακαίνισης, την ώρα που σε σχολεία σε όλη τη χώρα οι σοβάδες πέφτουν στα κεφάλια των παιδιών.

Και μας ενημερώνει ότι ζητά πόρους για να μειωθούν οι ανισότητες που ο ίδιος τροφοδότησε σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Έφερε την κοινωνία σε τέλμα με την ακρίβεια, και τώρα μοιράζει προεκλογικούς μποναμάδες επιστροφής ενοικίου.

Στο μεταξύ, η χώρα παραμένει δέσμια στην πρώτη θέση στεγαστικής επιβάρυνσης και ενεργειακής φτώχειας σε όλη την Ευρώπη και στην τελευταία θέση αγοραστικής δύναμης. Τουλάχιστον αυτή την Κυριακή δεν μας διαφήμισε ιδιωτικές εταιρείες...».