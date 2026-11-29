Ο Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε ότι επίκειται συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη βδομάδα

Τα σοβαρά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας οδηγούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε κινητοποιήσεις. Εκπρόσωποι των αγροτών και το κτηνοτρόφων μίλησαν το πρωί της Κυριακής (29/11) με το επίκεντρο των διαμαρτυριών τους να βρίσκονται το κόστος παραγωγής, οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις.

Ειδικότερα, η καθυστέρηση στις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις έχει φέρει ξανά τον αγροτικό κόσμο στα όρια του με τους αγρότες να ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και να ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις από την ερχόμενη βδομάδα. Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας μίλησε για «επικοινωνιακό σόου» της κυβέρνησης και τόνισε πως η προκαταβολή της ετήσιας αποζημίωσης μπορεί να μην αφορά τελικά 500.000 αγρότες καθώς αναμένονται και έλεγχοι από την ΑΑΔΕ.

Τέλος, ο κ. Αλειφτήρας τόνισε ότι επίκειται συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη βδομάδα.

Την ίδια στιγμή, τη Δευτέρα αναμένεται η πληρωμή της προκαταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε 500.000 αγρότες που έχουν υποβάλει δηλώσεις έως τις 30 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση φυσικά θα αφορά και όσους δεν υπέβαλαν έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά.

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«Επομένως μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει η βασική ενίσχυση. Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν εκατοντάδες εκατομμύρια για τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα. Ακολουθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές για συνδεδεμένη ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, οικολογικά σχήματα» τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.