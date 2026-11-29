«Τούτος ο Άργος δαγκώνει!».

Στα έντονα καιρικά φαινόμενα που φέρνει η κακοκαιρία Άργος στάθηκε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, ζητώντας μεταξύ άλλων από τους μαθητές να μην αιφνιδιαστούν το πρωί της Δευτέρας 30/11 πηγαίνοντας προς το σχολείο.

«Ως το πρωί της Κυριακής η Δ. Ελλάδα και η Β - ΒΑ χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Β. Αιγαίου. Στη διάρκεια της Κυριακής, η Θεσσαλία (κυρίως οι ανατολικές περιοχές της συμπεριλαμβανομένων των Β. Σποράδων), η Α. Στερεά - Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Α. Αρκαδία και η Λακωνία. Από το απόγευμα της Κυριακής και τη Δευτέρα η Κρήτη και δευτερευόντως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Η ανατολική και η νότια Ελλάδα (ηπειρωτικά και νησιά) αρχής γενομένης από το απόγευμα και από τη Θράκη. Επικίνδυνοι καταβατικοί Α-ΒΑ άνεμοι και στη Δ. Ελλάδα, όπου το ανάγλυφο είναι ευνοϊκό για τον καναλισμό του ανέμου. Προσοχή στις πτώσεις δέντρων, πινακίδων, στύλων κ.λπ. αλλά και στους ισχυρούς πλάγιους ανέμους που μπορεί να εκτρέψουν από την πορεία τους τα αυτοκίνητα. Οι ισχυροί Β-ΒΑ άνεμοι θα συνεχιστούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, τουλάχιστον ως τα μέσα της νέας εβδομάδας.

Οι χιονοπτώσεις στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές του Δεκεμβρίου δεν συνιστούν απόκλιση από τα στατιστικά δεδομένα του φαινομένου στη χώρα και κυρίως στις κεντροβόρειες ορεινές και ημιορεινές περιοχές της. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι και πολύ συνηθισμένες. Καλό είναι, λοιπόν, να μην αιφνιδιαστούν Υπηρεσίες και πολίτες.

Ενδεικτικά υψόμετρα για χιονοπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε χιονοστρώσεις είναι τα 300 με 400 μέτρα στη Β. Ελλάδα και τα 500 με 600 μέτρα στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά Ελλάδα. Προφανώς, τα παραπάνω υψόμετρα δεν ισχύουν για όλες τις περιοχές της κεντροβόρειας Ελλάδας, καθώς ο προσανατολισμός των περιοχών, η γειτνίασή τους με τη θάλασσα και η επίδραση του ανέμου σε συνδυασμό με το ανάγλυφο στην κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας από πλευράς θερμοκρασίας και υγρασίας αλλάζουν συχνά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, χιονοπτώσεις μπορούν να παρατηρηθούν και σε υψόμετρα χαμηλότερα των προαναφερομένων, αλλά εκεί δεν θα είναι εύκολη η χιονόστρωση.

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Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι αντίστοιχα οι 15,5 και οι 12,5 βαθμοί, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών θα είναι χαμηλές για την εποχή. Το ζητούμενο είναι να μην αιφνιδιαστούν οι κάτοικοι της κεντρικής και της νότιας Ελλάδας και το πρωί της Δευτέρας οι μαθητές, ξεκινώντας για το σχολείο, να ντυθούν καλά.

Αν κάποιοι δεν θεωρούν μεγάλη την απόκλιση της θερμοκρασίας των επόμενων ημερών από τις κανονικές (μέσες) τιμές, δεν μπορούν να πουν το ίδιο για τη διαφαινόμενη διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών που συνιστά αξιόλογη απόκλιση από τα κλιματικά δεδομένα του τόπου μας. Καλή Κυριακή και προσοχή στο δρόμο. Τούτος ο Άργος δαγκώνει!».