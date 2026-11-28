Το Μητρώο Παροχών του Market Pass 2026 αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει το μητρώο παροχών για το Market Pass 2026 με τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν να προχωρούν στην εγγραφή τους στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου τα vouchers (κουπόνια) για τρόφιμα και άλλα βασικά είδη σε σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία θα έχουν εκδοθεί έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η αποστολή στους δικαιούχους θα γίνει με SMS στο κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος δε χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια νέα αίτηση.

Μέχρι σήμερα, οι δικαιούχοι έπρεπε να περιμένουν σε ουρά, σε συγκεκριμένη ημέρα κάθε μήνα, για να παραλάβουν ένα κουτί τροφίμων, του οποίου το περιεχόμενο καθοριζόταν από διαγωνισμούς ανά περιφέρεια και δεν κάλυπτε πάντοτε τις διατροφικές τους ανάγκες. Με το νέο σύστημα, το κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνους και λαϊκές αγορές, αλλά όχι για την αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή για παίγνια.

Το ποσό του voucher θα διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, με τους δικαιούχους που ζουν μόνοι να λαμβάνουν μικρότερη ενίσχυση και τις οικογένειες με παιδιά μεγαλύτερη, ιδιαίτερα όταν στο νοικοκυριό υπάρχει παιδί με αναπηρία.

Η πρώτη πληρωμή του Market Pass 2026

H πρώτη δόση που αφορά το Market Pass 2026 θα περιλαμβάνει αναδρομικά έως και 1.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι παίρνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς διακοπή από τον Μάρτιο του 2024 και είχαν δηλώσει στην αίτηση ένταξή τους ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους και στο πρόγραμμα με τα «τρόφιμα και άλλα είδη σε κουτιά».

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Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς το κουπόνι θα χορηγείται αυτόματα σε όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Όπως εξήγησε η υπουργός, η χρηματοδότηση δεν σταμάτησε κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, γεγονός που επιτρέπει την καταβολή αναδρομικών ποσών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα διοικητικά συμβούλια της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, εκπροσώπους των λαϊκών αγορών και των σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες τους.