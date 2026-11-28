Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Με νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να κάνει ποδαρικό το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, οι οποίοι θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Η αύξηση εκτιμάται στο 4%, με τις αλλαγές να αφορούν περίπου 1,4 εκατομμύρια ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των νέων ποσών είναι ο πληθωρισμός του 2026.

Η ετήσια επιβάρυνση αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 324 ευρώ για όσους βρίσκονται στην υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες εισφορές

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, η μηνιαία εισφορά προβλέπεται να ανέλθει στα 260,80 ευρώ από 250,77 ευρώ σήμερα. Στη δεύτερη κατηγορία το ποσό αναμένεται να διαμορφωθεί στα 312,97 ευρώ, στην τρίτη στα 375,06 ευρώ και στην τέταρτη στα 450,81 ευρώ. Μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση για όσους έχουν επιλέξει την πέμπτη και την έκτη ασφαλιστική κατηγορία, με τις μηνιαίες εισφορές να εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 540,23 και 702,90 ευρώ αντίστοιχα. Για τους νέους επαγγελματίες της ειδικής κατηγορίας, το ποσό προβλέπεται να ανέλθει στα 156,48 ευρώ.

Οι αυξήσεις για τους αγρότες

Αντίστοιχες αναπροσαρμογές αναμένονται και στις εισφορές των αγροτών, με τη μηνιαία επιβάρυνση να κυμαίνεται από 5,97 έως 16,19 ευρώ. Η χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 155,24 ευρώ και η υψηλότερη στα 421 ευρώ.

Πότε θα πληρωθούν οι αυξημένες εισφορές

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να έχουν περιθώριο οι ασφαλισμένοι για την αλλαγή κατηγορίας. Όσοι δεν προχωρήσουν σε σχετική αίτηση θα διατηρήσουν την κατάταξή τους. Τα πρώτα αυξημένα ειδοποιητήρια αναμένονται τον Φεβρουάριο. Τα ποσά παραμένουν ενδεικτικά μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του πληθωρισμού από την ΕΛΣΤΑΤ και την έκδοση της εγκυκλίου του ΕΦΚΑ.