Κόκκινη προειδοποίηση για 10 περιοχές – Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται περιοχές της χώρας ενόψει της επέλασης της κακοκαιρίας «Άργος», καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, με τα φαινόμενα να εντείνονται κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Το βράδυ του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε το 112, με την αποστολή τριών προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τις συγκεκριμένες περιοχές από τις νυχτερινές ώρες και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Ειδικότερα, τα μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εκδόθηκαν με την εξής χρονική σειρά:

Προειδοποίηση για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

{https://x.com/112Greece/status/2126764208322683056}

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Μήνυμα για τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

{https://x.com/112Greece/status/2126768623754609086}

Προειδοποίηση για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

{https://x.com/112Greece/status/2126769863808995645}

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Ποιες περιοχές θα δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), το οποίο εξέδωσε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η κακοκαιρία «Άργος» θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό της διαταραχής θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Παράλληλα, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Για σήμερα Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις ακόλουθες περιοχές:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Στη δυτική Πελοπόννησο, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Από τις βραδινές ώρες, στην Πιερία, τη Χαλκιδική, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Κόκκινος συναγερμός για βροχές και καταιγίδες

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η ημέρα κατά την οποία η κακοκαιρία θα παρουσιάσει ιδιαίτερη ένταση, καθώς προβλέπονται ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Ειδικότερα, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχει εκδοθεί για:

Την ανατολική Θεσσαλία, στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας.

Τις Σποράδες.

Την ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας.

Την Εύβοια.

Βαθμιαία, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, συγκεκριμένα την Κορινθία, την Αργολίδα, τα ανατολικά τμήματα της Αρκαδίας και τη Λακωνία.

Ιδιαίτερα δυσμενείς αναμένονται οι συνθήκες και στο Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Η έντασή τους θα φτάσει τα 9 μποφόρ, ενώ κατά τόπους στο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Την ίδια ημέρα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Πρόσκαιρα, χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Στο επίκεντρο η Κρήτη

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται προς την Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για το νησί έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Την ίδια στιγμή, οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, με εντάσεις 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, διατηρώντας δύσκολες τις καιρικές συνθήκες και τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Έκκληση για προσοχή από τις αρχές

Η ενεργοποίηση του 112 στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από τα έντονα φαινόμενα υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους πολίτες.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Κυριακής, όταν αναμένεται η κορύφωση των φαινομένων σε αρκετές περιοχές, συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, η διέλευση από χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς και η παραμονή κοντά σε σημεία όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν κατολισθήσεις ή πτώσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, καθώς η εξέλιξη της κακοκαιρίας «Άργος» απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση μέχρι και τη Δευτέρα.