Αγνοείται από τις 23 Νοεμβρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 64χρονου Ανδρέα Ζιώγα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2026 από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 64χρονου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, έπειτα από σχετική ενημέρωση του οργανισμού και αίτημα της οικογένειάς του, η οποία απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Ανδρέας Ζιώγας εξαφανίστηκε στις 23 Νοεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό πού μπορεί να βρίσκεται.

Ο Ανδρέας Ζιώγας έχει ύψος 1,65 μέτρα, βάρος περίπου 80 κιλά, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Αρχικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», δεν υπήρχαν πληροφορίες για τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του. Ωστόσο, νεότερη ενημέρωση του Missing Alert έδωσε στη δημοσιότητα και την ενδυματολογική περιγραφή του.

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Συγκεκριμένα, την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του φέρεται να φορούσε:

Σκούρο τζιν παντελόνι.

Μαύρο μπουφάν με λευκή λεπτομέρεια στο φερμουάρ και γούνινη κουκούλα.

Κόκκινη μπλούζα.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην κινητοποίηση όσων ενδεχομένως τον έχουν δει ή γνωρίζουν κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση ή την πιθανή τοποθεσία του 64χρονου να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν όλο το 24ωρο:

Στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017.

Σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ενημέρωση για την υπόθεση.

Οι αρχές και ο οργανισμός καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς ακόμη και μία πληροφορία που μπορεί αρχικά να φαίνεται ασήμαντη ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό του.