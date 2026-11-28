Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των κομμάτων.

Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε ο Βαγγέλης Λιάκος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δημοσιεύματα σχετικά με απευθείας αναθέσεις από δήμους σε εταιρείες που συνδέονται με τα αδέλφια του. Η αποχώρησή του από την κυβέρνηση πυροδότησε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στρέφουν τα πυρά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου και να ζητούν απαντήσεις για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, τη διαφάνεια και τις πολιτικές ευθύνες.

Ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιάκος, ανακοινώνοντας την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέμεινε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, κάνοντας λόγο για άδικη και στοχευμένη επίθεση σε βάρος του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα του, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρώην, πλέον, υφυπουργός υπογράμμισε ότι ουδέποτε συμμετείχε στις επαγγελματικές δραστηριότητες των συγγενικών του προσώπων, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια προσωπικής εμπλοκής. Παράλληλα, χαρακτήρισε την κριτική που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα ως ανήθικη και προσβλητική, επισημαίνοντας ότι η τιμή, η αξιοπρέπεια, η διαφάνεια και η νομιμότητα αποτελούν για τον ίδιο αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Όπως ανέφερε, η απόφαση παραίτησης ελήφθη με την προσδοκία να σταματήσει η δημόσια αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το πρόσωπό του. Την ίδια στιγμή, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει τις νομικές και πολιτικές ενέργειές του μέχρι να δικαιωθεί, όπως υποστηρίζει, και να αποκαλυφθεί αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως σκευωρία.

{https://www.facebook.com/liakosev/posts/pfbid02pstZ4A28FEZvxfaSp9TDDBtNFKJyGhzrAs1ghNA4KK2c1GK42LLfFS8paRDoLT4El}

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ΣΥΡΙΖΑ: Αυτονόητη, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση η αποχώρηση

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χαρακτήρισε την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου αναμενόμενη εξέλιξη, εκτιμώντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο υφυπουργός παρέμεινε στην κυβερνητική θέση για περίπου δεκαπέντε ημέρες μετά τις αποκαλύψεις που αφορούσαν τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις των αδελφών του. Ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε παράλληλα κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι αρχικά επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση και στη συνέχεια παρουσίασε την παραίτηση ως μια απόφαση που τιμά τον πρώην υφυπουργό.

Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ ενέταξε την υπόθεση σε μια ευρύτερη πολιτική αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας, αναφέροντας ότι ο Λιάκος αποτελεί τον 20ό υπουργό ή υφυπουργό που αποχωρεί από την κυβέρνηση υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων και καταγγελιών κατά τη διάρκεια της οκταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

«Μόλις δεκαπέντε ημέρες άντεξε στην κυβέρνηση ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιάκος, μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων στις επιχειρήσεις των αδελφών του. Και άργησε κιόλας να παραιτηθεί.

Μέχρι χθες το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούσε να εμφανίσει την υπόθεση ως λήξασα. Σήμερα, κυβερνητικές πηγές μάς ενημερώνουν ότι η παραίτησή του τον τιμά. Πόσο ακόμη θα παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών ο κ. Μητσοτάκης;

Η παραίτηση ενός υφυπουργού δεν απαλλάσσει τον πρωθυπουργό από τις ευθύνες του. Αντίθετα, τον υποχρεώνει να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ο κ. Λιάκος είναι ο 20ός υπουργός ή υφυπουργός που παραιτείται υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων και καταγγελιών στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ. Στο «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά παραμένει η διαφθορά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει πράξη τη διαφάνεια. Για εμάς, δεν νοείται δημόσιο πρόσωπο που κατέχει θέση ευθύνης να μην παραιτείται όταν προκύπτουν τεκμηριωμένα στοιχεία εμπλοκής του σε παράνομες ή ηθικά επιλήψιμες πρακτικές.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ίδιοι. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και ποιότητας της δημοκρατίας μας. Συμπεριφορές που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς τροφοδοτούν την απαξίωση της πολιτικής, τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις και την άνοδο της ακροδεξιάς.

Μόλις δεκαπέντε ημέρες άντεξε στην κυβέρνηση ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιάκος, μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων στις επιχειρήσεις των αδελφών του. Και άργησε κιόλας να παραιτηθεί. Μέχρι χθες το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούσε να εμφανίσει την υπόθεση ως λήξασα. Σήμερα, κυβερνητικές πηγές μάς ενημερώνουν ότι η παραίτησή του τον τιμά. Πόσο ακόμη θα παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών ο κ. Μητσοτάκης; Η παραίτηση ενός υφυπουργού δεν απαλλάσσει τον πρωθυπουργό από τις ευθύνες του. Αντίθετα, τον υποχρεώνει να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ο κ. Λιάκος είναι ο 20ός υπουργός ή υφυπουργός που παραιτείται υπό το βάρος πολιτικών κρίσεων και καταγγελιών στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ. Στο «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά παραμένει η διαφθορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει πράξη τη διαφάνεια. Για εμάς, δεν νοείται δημόσιο πρόσωπο που κατέχει θέση ευθύνης να μην παραιτείται όταν προκύπτουν τεκμηριωμένα στοιχεία εμπλοκής του σε παράνομες ή ηθικά επιλήψιμες πρακτικές.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ίδιοι. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και ποιότητας της δημοκρατίας μας. Συμπεριφορές που κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς τροφοδοτούν την απαξίωση της πολιτικής, τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις και την άνοδο της ακροδεξιάς» ανέφερε.

ΠΑΣΟΚ: «Ομηρία» του πρωθυπουργού από τις υποθέσεις σκανδάλων

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνέδεσε την παραίτηση Λιάκου με τη συνολικότερη πολιτική φθορά της κυβέρνησης. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστήριξε ότι η αποχώρηση του υφυπουργού ήρθε ύστερα από την κοινωνική αντίδραση και την πολιτική πίεση που ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Η Χαριλάου Τρικούπη άσκησε κριτική στη στάση του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός διατήρησε τον Βαγγέλη Λιάκο στο κυβερνητικό σχήμα, παρά τις αντιδράσεις που είχαν ήδη προκληθεί. Κατά την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, η παραίτηση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της πολιτικής και ηθικής φθοράς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, το κόμμα κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από τις πολιτικές ευθύνες που προκύπτουν από τις διαδοχικές υποθέσεις οι οποίες απασχολούν την επικαιρότητα, την ώρα που κυβερνητικά στελέχη αποχωρούν από τις θέσεις τους.

«Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός «έλυσε» τον γόρδιο δεσμό. Ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ.

Η παραίτηση του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη. Το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλά καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία.

Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά απ’ όπου και αν προέρχεται και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία» ανέφερε.

ΕΛ.Α.Σ.: Αιχμές για καθυστερημένη παραίτηση και κυβερνητικές ευθύνες

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με αφορμή την αποχώρηση του Βαγγέλη Λιάκου.

Η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι η παραίτηση πραγματοποιήθηκε με σημαντική καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι ο πρώην υφυπουργός παρέμεινε στο κυβερνητικό σχήμα για δώδεκα ημέρες μετά τις σχετικές αποκαλύψεις. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι συμμετείχε κανονικά στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθήμενος δίπλα στον πρωθυπουργό.

Η ΕΛ.Α.Σ. άφησε επίσης αιχμές για τη χρονική στιγμή κατά την οποία ανακοινώθηκε η παραίτηση, συνδέοντάς την με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» και διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι ενδεχομένως να επιδιώκεται αποπροσανατολισμός της δημόσιας συζήτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η απομάκρυνση ενός κυβερνητικού στελέχους δεν αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων που καταγγέλλει. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι το πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τέτοιες υποθέσεις παραμένει αμετάβλητο.

«Ο κ. Λιάκος παραιτήθηκε σήμερα, έπειτα από δώδεκα ολόκληρες ημέρες που αρνούνταν πεισματικά να το κάνει - και αφού πρώτα συμμετείχε κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, καθισμένος δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του. Εκτός κι αν του τη ζήτησε κρυφά σήμερα, ως μια απέλπιδα προσπάθεια αντιπερισπασμού μπροστά στη δυσοσμία του σκανδάλου των σπιτιών ανακύκλωσης που μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.

Όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα που τον «ανέθρεψε» παραμένει άθικτο. Το μοτίβο τους, άλλωστε, είναι πλέον γνώριμο: στην αρχή κρύβονται και αρνούνται κάθε ευθύνη, στη συνέχεια τον επιβραβεύουν δίνοντάς του μισό υπουργείο και, στο τέλος, υπό το ασφυκτικό βάρος των αποκαλύψεων, καταφεύγουν σε μια όψιμη «ανάληψη ευθύνης» απλώς και μόνο για να διασωθεί το καθεστώς τους.

Ακόμη κι αν φεύγει ο κ. Λιάκος, η κυβέρνηση που γέννησε τους Λιάκους, τους Μπεκίρηδες, τους Κουλκουδίνες και τους Πάτσηδες παραμένει στη θέση της.

Στην κορυφή αυτού του συστήματος βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης. Ο αρχιερέας και αρχιτέκτονας της διαφθοράς -υπεύθυνος για τις υποκλοπές, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συγκάλυψη στα Τέμπη, το πλιάτσικο στο Ταμείο Ανάκαμψης, τον διεθνή διασυρμό της χώρας, τις αλλεπάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις και την εξόντωση της κοινωνίας από την ακρίβεια- νομίζει ότι μπορεί, θυσιάζοντας ένα ακόμη πρόσωπο, να βγει ξανά αλώβητος.

Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Οι παραιτήσεις τους δεν αρκούν· καλύτερα να παραιτηθούν όλοι μαζί. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής!».

ΚΚΕ: «Καμία παραίτηση δεν σβήνει την οργή του λαού»

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ υπογράμμισε ότι η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου δεν μπορεί να αποτελέσει το τέλος της συζήτησης για τις κυβερνητικές ευθύνες, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα καθυστερημένη.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος συνέδεσε την υπόθεση με τη συνολικότερη πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι διαδοχικές αποκαλύψεις αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πρόβλημα στη λειτουργία του πολιτικού και οικονομικού συστήματος.

Το ΚΚΕ επισήμανε ότι, την ώρα που οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένες οικονομικές δυσκολίες, δημιουργούνται –κατά την εκτίμησή του– συνθήκες που επιτρέπουν σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες των φαινομένων διαφθοράς.

«Καμιά παραίτηση, πολύ περισσότερο όταν αυτή είναι καθυστερημένη, δεν μπορεί να απαλλάξει την κυβέρνηση από τη δίκαιη οργή του λαού απέναντι σε μια πολιτική που από τη μια τσακίζει τη ζωή του και από την άλλη δημιουργεί το έδαφος για να μπορούν κάποιοι να κάνουν "χοντρές" μπίζνες σε βάρος του, όπως αποδεικνύεται από τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο.

Οι δε υποσχέσεις περί ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών είναι μια αποδεδειγμένα απροκάλυπτη κοροϊδία που επιστρατεύεται για να συγκαλύψει τις ίδιες τις αιτίες του προβλήματος.

Απάντηση στη σαπίλα και τη διαφθορά δεν μπορούν να δώσουν ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε τα άλλα κόμματα που έχουν συνδιαμορφώσει τις αιτίες τους, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο υπέρ του κεφαλαίου, η παράδοση κοινωνικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς ομίλους, η διαπλοκή τους με το αστικό πολιτικό σύστημα, που σε τελική ανάλυση υπηρετούν το σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης».