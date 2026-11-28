Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (28/11) στην περιοχή του Σταυρού Θεσσαλονίκης με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 50χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με το parallaxi, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδας. Από τη σύγκρουση ο 50χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε στο όχημά του.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2126608471265067447}