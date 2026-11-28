Ο Σιλβέστερ Σταλόνε παραδέχθηκε σε πρόσφατες συνεντεύξεις του ότι έκανε χρήση αναβολικών στεροειδών για τον ρόλο του στην ταινία «Rocky III».

Το μεγάλο τίμημα που πλήρωσε από τη χρήση αναβολικών στεροειδών αποκάλυψε σε συνεντεύξεις του σε CBS και New York Times ο χολιγουντιανός ηθοποιός, Σιλβέστερ Σταλόνε. Ο ίδιος τόνισε πως προχώρησε στη χρήση ουσιών για τον ρόλο του στην ταινία «Rocky III» και αποκάλυψε πως είχε γίνει βουλιμικός και είχε κατεβάσει το σωματικό του λίπος από το 15% στο 2,6%.

Ο ηθοποιός, 36 ετών τότε, ήθελε να δείξει στο κοινό έναν διαφορετικό Rocky σε σχέση με τις προηγούμενες ταινίες. Για εκείνον και το καλλιτεχνικό όραμα του, το σώμα είχε γίνει βασικό κομμάτι της κινηματογραφικής παρουσίας. «Το σώμα μου ήταν η πανοπλία μου» εξήγησε στους New York Times. Όταν κοίταξε τον Rocky, έβλεπε έναν συνηθισμένο άνθρωπο με φυσιολογική εμφάνιση, που όμως γινόταν όλο και πιο ματαιόδοξος όσο εξελισσόταν ο χαρακτήρας από ταινία σε ταινία.

Φανταζόταν ένα σώμα «άγριο, ευκίνητο και σχεδόν ζωώδες».

Για να το πετύχει αυτό, ακολούθησε εξαντλητικό πρόγραμμα διατροφής και προπόνησης. Η καθημερινότητά του περιλάμβανε σχεδόν μόνο τόνο, περίπου 30 καφέδες τη μέρα και αναβολικά στεροειδή. «Είχα πέσει από το 15% στο 2,6% σωματικού λίπους. Είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο», είπε στο CBS σε μία στιγμή της ζωής του που η εικόνα του σώματος, του είχε γίνει έμμονη ιδέα. Ο ίδιος τη χαρακτήρισε μία σκοτεινή εμπειρία.

«Είχα γίνει βουλιμικός. Είχα φτάσει στο 2,6% σωματικού λίπους και δεν μπορούσα να κρατήσω τίποτα στο στομάχι μου. Ή, για να είμαι πιο ακριβής, δεν ήθελα να το κάνω, επειδή είχα αποκτήσει εμμονή με τη διατήρηση αυτής της φυσικής κατάστασης. Είχε εξελιχθεί σε μία πραγματική λατρεία του σώματος. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς ουσίες και φάρμακα».

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Το κόστος από τη χρήση αναβολικών

«Έχω πραγματικά κακομεταχειριστεί το σώμα μου. Έχω κάνει εννέα επεμβάσεις στην πλάτη, δύο στους ώμους, τρεις αυχενικές σπονδυλοδεσίες και πολλά ακόμη. Σήμερα κρατιέμαι κυριολεκτικά με σύρματα, αλλά εξακολουθώ να θέλω να παραμένω σε καλή φυσική κατάσταση» ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός μιλώντας για την εμπειρία του από την κατάχρηση αναβολικών και την εξαντλητική διατροφή και γυμναστική.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε χρειάστηκε επέμβαση αντικατάστασης καρδιακής βαλβίδας. Στο ιατρικό ραντεβού τον έσπρωξε η σύζυγός του όταν παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τον παρότρυνε να επισκεφθεί έναν καρδιολόγο. «Εγώ πίστευα ότι ήμουν μια χαρά. Η γυναίκα μου, όμως, μου είπε ότι δεν της άρεσε η εικόνα μου. Σήμερα χρειάζεται να παίρνω πολλά χάπια για να συνεχίσω. Το πλήρωσα πολύ ακριβά»

Σιλβέστερ Σταλόνε: «Ήμουν μαζοχιστής»

Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι στην πορεία του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε παραδέχθηκε ότι θα επέλεγε άλλο δρόμο εκείνη την εποχή. «Θα έλεγα στον εαυτό μου να αφήσει κάποιον άλλον να κρατήσει τη σημαία και να μην αναλαμβάνω εγώ όλα τα επικίνδυνα ακροβατικά. Ήμουν πραγματικά πολύ μαζοχιστής», τόνισε δείχνοντας το τεράστιο κόστος που «πλήρωσε» ο ίδιος από τη σωματική καταπόνηση.