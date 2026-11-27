Νέα, αισιόδοξη τροπή παίρνει το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος του «Avatar», καθώς η Disney φαίνεται πως επιβεβαίωσε –έστω και διακριτικά– ότι η επική σειρά επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον, θα αποκτήσει και τέταρτο κεφάλαιο.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται να διαλύσει τα σύννεφα αβεβαιότητας που είχαν συγκεντρωθεί πάνω από το franchise τους τελευταίους μήνες, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί πρόωρου φινάλε.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Direct, η επιβεβαίωση ήρθε στο πλαίσιο της εταιρικής εκδήλωσης «Upfronts Argentina 27» της Disney στο Μπουένος Άιρες. Κατά την παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων του στούντιο, αποκαλύφθηκε ότι το «Avatar 4» περιλαμβάνεται κανονικά στο επίσημο πρόγραμμα κυκλοφοριών, με την παγκόσμια πρεμιέρα του να τοποθετείται, προς το παρόν, στον Δεκέμβριο του 2029.

Το «αγκάθι» του box office και ο Τζέιμς Κάμερον

Θυμίζουμε ότι μέχρι πρότινος, η συνέχεια της ιστορίας βρισκόταν κυριολεκτικά στον αέρα. Ο λόγος ήταν η εμπορική πορεία της τρίτης ταινίας, «Avatar: Fire and Ash», η οποία σημείωσε αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις στο παγκόσμιο box office σε σύγκριση με τον προκάτοχό της.

Συγκεκριμένα, ενώ το «Avatar: The Way of Water» είχε εκτοξευθεί στα 2,32 δισεκατομμύρια δολάρια, το «Fire and Ash» σταμάτησε στα 1,4 δισεκατομμύρια.

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Παρότι το ποσό αυτό αρκεί για να το κατατάξει στη 18η θέση των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών, ο Τζέιμς Κάμερον είχε προειδοποιήσει ότι τα δεδομένα ήταν οριακά. Λόγω του αστρονομικού προϋπολογισμού που απαιτούν οι παραγωγές της Πανδώρας, ο βραβευμένος σκηνοθέτης θεωρούσε πως χρειάζονταν ακόμα μεγαλύτερα έσοδα για να πειστεί η διοίκηση της Disney να εγκρίνει την τέταρτη ταινία – το σενάριο της οποίας βρίσκεται ήδη έτοιμο στα συρτάρια του.



Η στάση του στούντιο ανατρέπει το κλίμα που καλλιεργούσε ο ίδιος ο δημιουργός το προηγούμενο διάστημα. Τον Δεκέμβριο του 2025, μιλώντας στο περιοδικό Entertainment Weekly, ο Κάμερον εμφανιζόταν ιδιαίτερα συγκρατημένος: «Δεν ξέρω αν το έπος συνεχίζεται πέρα από αυτό το σημείο. Ελπίζω πως ναι».



Λίγους μήνες αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο των βραβείων Saturn, είχε χαρακτηρίσει το «Avatar 4» «πιθανό, αλλά όχι 100% σίγουρο», σπεύδοντας να ξεκαθαρίσει: «Για να είμαι απόλυτα σαφής, δεν έχουμε καν λάβει απόφαση να προχωρήσουμε».



Όπως όλα δείχνουν, οι διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο είχαν αίσιο τέλος και το ταξίδι στον κόσμο των Na'vi θα συνεχιστεί κανονικά στη μεγάλη οθόνη.