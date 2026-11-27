Ανάκληση ασφαλείας από τα Sinsay καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης κατά τη φόρτιση – Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που το αγόρασαν

Τα καταστήματα Sinsay ανακοίνωσαν μια νέα ανάκληση προϊόντος για το οποίο τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των καταναλωτών. Ειδικότερα ανακαλείται το μεγάφωνο Model index: 293GD (Εκδοχές χρωμάτων: 09X, 42X, GLD) που πωλήθηκε τόσο στα καταστήματα όσο και online.

Η απόφαση ανάκλησης πάρθηκε καθώς λόγω σχεδιαστικών ελαττωμάτων στο σύστημα φόρτισης, το προϊόν δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης της συσκευής κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η συνεχιζόμενη χρήση του προϊόντος ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών. Οι καταναλωτές δικαιούνται πλήρη επιστροφή της τιμής αγοράς του προϊόντος. Η επιστροφή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του προϊόντος στο σημείο πώλησης.

Βήμα βήμα η διαδικασία επιστροφής για το προϊόν που ανακαλείται

1. Προϊόντα που αγοράστηκαν από φυσικά καταστήματα

Οι επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από φυσικό κατάστημα Sinsay μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας.

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Για την ολοκλήρωση της επιστροφής είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν διαθέτει την απόδειξη, θα του ζητηθεί από το προσωπικό να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα.

2. Προϊόντα που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα

Για την επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο πελάτης θα πρέπει να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό. Στη συνέχεια, επιλέγει την επιλογή «Επιστροφή» ή «Παράπονο» και ακολουθεί τις οδηγίες που θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).