Εντονότερη ήταν η υποχώρηση στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, καθώς εκδόθηκαν 1.807 οικοδομικές άδειες, μειωμένες κατά 5,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Υποχώρηση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Αύγουστο, με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών να μειώνεται κατά 5,1% σε ετήσια βάση και τον οικοδομικό όγκο να παρουσιάζει σημαντική πτώση κατά 26,2%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον Αύγουστο εκδόθηκαν συνολικά 1.828 οικοδομικές άδειες, έναντι 1.927 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε 383.415 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 1.543.725 κυβικά μέτρα όγκου, με την επιφάνεια να καταγράφει μείωση κατά 17,2%.

Εντονότερη ήταν η υποχώρηση στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, καθώς εκδόθηκαν 1.807 οικοδομικές άδειες, μειωμένες κατά 5,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Παράλληλα, η επιφάνεια περιορίστηκε κατά 18,2%, στα 371.466 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο οικοδομικός όγκος μειώθηκε κατά 28,8%, στα 1.463.824 κυβικά μέτρα.

Όσον αφορά τη δημόσια οικοδομική δραστηριότητα, εκδόθηκαν 21 άδειες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 11.949 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 79.901 κυβικά μέτρα όγκου. Η συμμετοχή της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο διαμορφώθηκε στο 5,2%.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιφέρεια

Σε περιφερειακό επίπεδο, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στον αριθμό των συνολικών οικοδομικών αδειών κατέγραψε η Ήπειρος, με 26,1%, και ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο με 19,3% και η Αττική με 13,5%.

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Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισε η Πελοπόννησος, με 20,3%, ενώ ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία με 15,5%.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση του συνολικού οικοδομικού όγκου στη Δυτική Μακεδονία, όπου έφτασε το 83,8%, στη Θεσσαλία με 65,8% και στη Στερεά Ελλάδα με 62,5%.

Θετική παραμένει η εικόνα στο δωδεκάμηνο

Παρά την υποχώρηση του Αυγούστου, θετική παραμένει η εικόνα της οικοδομικής δραστηριότητας σε επίπεδο δωδεκαμήνου.

Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2025 - Αυγούστου 2026 εκδόθηκαν συνολικά 31.347 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε περίπου 7,13 εκατ. τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 33,52 εκατ. κυβικά μέτρα όγκου.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο αντίστοιχο δωδεκάμηνο, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 7,1%, η επιφάνεια κατά 9,3% και ο οικοδομικός όγκος κατά 11,4%.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά 7,2% στον αριθμό των αδειών, κατά 9,9% στην επιφάνεια και κατά 11,3% στον όγκο, ενώ η συμμετοχή της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό όγκο του δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε στο 3%.