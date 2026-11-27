Το ευρωπαϊκό διακύβευμα της ισπανικής κάλπης αναδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας, συνδέοντας την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής με τις πολιτικές μάχες που θα δοθούν τους επόμενους μήνες στη Γαλλία και στην Ελλάδα.

Άρθρο του Αλέξη Τσίπρα φιλοξενεί η εφημερίδα «El Diario», ενόψει των κρίσιμων ισπανικών εκλογών της Κυριακής (29/11), με τίτλο «Το ‘¡No pasarán!’ της γενιάς μας απέναντι στην ακροδεξιά».

Το «No pasarán» είναι ιστορικό αντιφασιστικό σύνθημα, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Συνδέθηκε κυρίως με την Ντολόρες Ιμπάρρουρι, γνωστή ως «La Pasionaria», ηγετικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας, η οποία το χρησιμοποίησε τον Ιούλιο του 1936, καλώντας τον λαό σε αντίσταση απέναντι στις δυνάμεις των πραξικοπηματιών του Φρανθίσκο Φράνκο. Έκτοτε καθιερώθηκε διεθνώς ως σύνθημα αντίστασης στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στην ακροδεξιά.

Στο άρθρο του ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ απευθύνει κάλεσμα ενότητας της Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας απέναντι στην ακροδεξιά, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στις προοδευτικές δυνάμεις της Ισπανίας και στον Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύει τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Σάντσεθ στο πεδίο της οικονομίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, εστιάζει στην ανάγκη αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από την Ισπανία.

Παράλληλα, προσδίδει ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής, συνδέοντάς τη με τις πολιτικές μάχες που θα δοθούν τους επόμενους μήνες στη Γαλλία και στην Ελλάδα, με φόντο την άνοδο της ακροδεξιάς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

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Αναλυτικά το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα:

«Στις 29 Νοεμβρίου έρχεται η ώρα των αποφάσεων για τον φίλο ισπανικό λαό. Οι Ισπανοί πολίτες καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που θα πάρει η χώρα τους. Να αποφασίσουν αν η στεγαστική κρίση θα αντιμετωπιστεί προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας ή προς εξυπηρέτηση των ισχυρών. Αν τα οφέλη της ανάπτυξης θα τα καρπωθούν οι πολλοί ή οι λίγοι. Αν η Ισπανία θα συνεχίσει με προοδευτική κυβέρνηση ή αν η Δεξιά θα επιστρέψει στην εξουσία, χέρι χέρι με την Ακροδεξιά.

Κοινώς, η επιλογή είναι ανάμεσα σε μια κυβέρνηση του PSOE και της Αριστεράς, με επικεφαλής τον Πέδρο Σάντσεθ, και στην επιστροφή του Λαϊκού Κόμματος, με το φάντασμα του ακροδεξιού Vox να καραδοκεί.

Ο απολογισμός της κυβέρνησης Σάντσεθ είναι το καλύτερο επιχείρημα για να της δώσουν ξανά οι Ισπανοί πολίτες τη στήριξή τους. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 735,90 ευρώ τον μήνα το 2018 σε 1.221 ευρώ το 2026, με δεκατέσσερις καταβολές τον χρόνο. Η εργασιακή μεταρρύθμιση, καρπός συμφωνίας ανάμεσα στα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις, περιόρισε τις προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 22,8 εκατομμύρια. Η Ισπανία απάντησε έτσι με πράξεις σε όσους παρουσιάζουν την εργασιακή επισφάλεια ως προϋπόθεση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Μικρή αξία έχει η αύξηση του μισθού όταν την απορροφά το ενοίκιο. Για πολλούς νέους, ακόμη και μια σταθερή δουλειά δεν αρκεί για να φύγουν από το πατρικό τους. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό το ότι η Αριστερά, και ιδιαίτερα το Frente Amplio, βάζει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τη ρύθμιση των ενοικίων στις περιοχές όπου οι υψηλές τιμές διώχνουν τους κατοίκους, καθώς και την αύξηση του αριθμού των δημόσιων κατοικιών που διατίθενται με προσιτό ενοίκιο.

Το Λαϊκό Κόμμα, από την πλευρά του, υπόσχεται να καταργήσει τον νόμο για τη στέγη. Το Vox θέλει να ξηλώσει την εργασιακή μεταρρύθμιση, να περιορίσει το δικαίωμα στις αμβλώσεις και να δώσει προτεραιότητα στους Ισπανούς στην πρόσβαση στις δημόσιες παροχές. Έχουμε, λοιπόν, ήδη μια πρόγευση του εφιάλτη που θα σήμαινε μια κυβέρνηση συνεργασίας της Δεξιάς με την Ακροδεξιά.

Οι ισπανικές εκλογές έχουν σημασία για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ισπανία αναμετρώνται σήμερα η κυβερνώσα Αριστερά και μια οπισθοδρομική Δεξιά, η οποία υιοθετεί τον νεοφιλελευθερισμό στην οικονομία και τον πιο ακραίο συντηρητισμό στα κοινωνικά δικαιώματα.

Είναι η ίδια μάχη που κέρδισε πρόσφατα ο Λούλα στη Βραζιλία και οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι η ίδια μάχη που θα δοθεί σε λίγους μήνες στη Γαλλία και στην Ελλάδα.

Βλέπουμε την απειλητική άνοδο της Ακροδεξιάς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μιας Ακροδεξιάς που βαθαίνει τις ανισότητες, στοχοποιεί τους πιο ευάλωτους και αμφισβητεί τους κανόνες που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις.

Αναγνωρίζοντας το κράτος της Παλαιστίνης, η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, την ώρα που άλλοι σιωπούσαν. Και πάνω απ’ όλα, υπερασπίστηκε το διεθνές δίκαιο, το οποίο τόσο απεγνωσμένα προσπαθεί να απαξιώσει η Ακροδεξιά.

Η σοσιαλδημοκρατία και η Αριστερά έχουν μπροστά τους μια συγκεκριμένη ευθύνη. Η βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών περνά μέσα από καλύτερους μισθούς, ευκολότερη πρόσβαση στη στέγη και ένα αξιοπρεπές δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν το PSOE και όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς στις επικείμενες ισπανικές εκλογές. Και πιστεύω ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Σε αυτές τις εκλογές διακυβεύονται περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε. Και το διακύβευμα αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η Αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία και η πολιτική οικολογία οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αναμετρηθούν με την Ακροδεξιά και να τη νικήσουν.

Και ήρθε η ώρα, στο όνομα της γενιάς μας, να πούμε στην Ακροδεξιά ‘¡No pasarán!’».