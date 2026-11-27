Η κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ, αλλά και χιόνια στα ορεινά, με την Αττική να μπαίνει στο επίκεντρο από την Κυριακή.

Ένα ιδιαίτερα δύσκολο καιρικό σκηνικό αναμένεται να διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιονοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις, με τα δυτικά και βόρεια να βρίσκονται στο επίκεντρο αρχικά και τα κεντρικά, ανατολικά και νότια να δέχονται τα εντονότερα φαινόμενα στη συνέχεια.

Το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προειδοποιεί για σημαντικά ύψη βροχής και κατατάσσει το επεισόδιο του Σαββάτου στην Κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Σημαντική», ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για ένα ιδιαίτερα δύσκολο 48ωρο, με ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Την ίδια ώρα, η αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη περιγράφει την πορεία της κακοκαιρίας έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με χιόνια ακόμη και στα ορεινά της Αττικής.

Meteo: Κακοκαιρία σε δύο φάσεις και βροχές Κατηγορίας 4

Σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί ανατολικά θα επηρεάσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η εξέλιξη θα είναι διφασική, με το Σάββατο να επηρεάζονται κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα και την Κυριακή τα κεντρικά και νότια.

Το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, οι οποίες θα επεκταθούν σταδιακά προς τα κεντρικά ηπειρωτικά. Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη, αλλά και αργότερα στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα μεγάλα ύψη βροχής που αναμένονται στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Το επεισόδιο βροχόπτωσης του Σαββάτου κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 της κλίμακας RPI του Meteo, χαρακτηρισμός που αντιστοιχεί σε πολύ σημαντικό επεισόδιο.

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Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα θα μετατοπιστούν κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις. Παράλληλα, στα ανατολικά θα επικρατήσουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση.

Μαρουσάκης: Επικίνδυνο 48ωρο με ανέμους που θα ξεπεράσουν τα 11 μποφόρ

Για ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι τα καιρικά φαινόμενα θα εξελιχθούν τις επόμενες 72 έως 96 ώρες.

Όπως αναφέρει, τα πιο έντονα φαινόμενα αρχικά θα εντοπίζονται στα δυτικά και βορειοδυτικά, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα ανατροφοδοτούνται, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων. Από το Σάββατο η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για ισχυρές βροχές στη δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην κεντρική Στερεά και στη βόρεια Πελοπόννησο, ενώ η Κυριακή αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα, με έντονες καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

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Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, θα είναι η ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει από βορρά προς νότο κατά 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου, φέρνοντας χιόνια στα ορεινά και τσουχτερό κρύο.

Παπαβγούλη: Χιόνια στην Πάρνηθα και στη Πεντέλη, θυελλώδεις βοριάδες στην Αττική

Στην αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη, η Παρασκευή χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχές κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη νερού και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα γενικευτεί, με επίμονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ από το βράδυ θα αρχίσει σημαντική ενίσχυση των βοριάδων. Την Κυριακή θα επικρατήσει το πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, με πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Για την Αττική προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα την Κυριακή, με τοπικές εξάρσεις, κυρίως έως το απόγευμα. Από τις απογευματινές ώρες και μετά, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ενώ προς το βράδυ θα φτάσουν σε επίπεδα θύελλας στις εκτεθειμένες περιοχές.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στην Πάρνηθα, στον Κιθαιρώνα και στη Πεντέλη, με τα υψόμετρα χιονόπτωσης να υποχωρούν περαιτέρω προς τη Δευτέρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα υποχωρήσει από τους περίπου 15 βαθμούς την Κυριακή, κοντά στους 10 βαθμούς τη Δευτέρα, με πιθανότητα ακόμη χαμηλότερων τιμών την Τρίτη.

Η κακοκαιρία θα επιμείνει τη Δευτέρα κυρίως στα ανατολικά και νότια, με ισχυρούς ανέμους, βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Ο Νοέμβριος αναμένεται να αποχαιρετήσει τη χώρα με καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ και οι πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου θα συνοδεύονται από κρύο, παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες.

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Το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 26-11-2026 με α.α. 17/2026, αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.