Στο σημείο ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ένα ετοιμόρροπο κτίριο επί της οδού Καβάφη στα Πατήσια κατεδαφίζουν από το πρωί της Παρασκευής συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δήλωσή του τόνισε:

«Άγιος Ελευθέριος, Πατήσια και προχωράμε σε άλλη μια κατεδάφιση. Επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο. Εβδομήντα έχουμε συνολικά καταγράψει στο Δήμο της Αθήνας. Έχουμε ήδη κατεδαφίσει δέκα. Θα κατεδαφίσουμε άλλα δέκα το επόμενο διάστημα και είναι πάρα πολύ κρίσιμο διότι αποδίδουμε πίσω χώρο πρασίνου. Κάθε τετραγωνικό που δημιουργούμε ελεύθερο τετραγωνικό γίνεται πράσινο. Μάλιστα θα ενοποιηθεί με το διπλανό πάρκο και νομίζω θα είναι μια μικρή αλλά πολύ σημαντική ανάσα πρασίνου σε μια αρκετά δύσκολη περιοχή».