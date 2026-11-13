«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του 13χρονου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την εξαφάνιση 13χρονου από τα Πατήσια.

Σε ενημέρωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει πως «στις 12/11/2026 στις 14:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα ο Σαΐφ Ελσαούντι , 13 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13/11/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 13χρονος έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ, μπλε φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Έχει σημάδι ουλής στο χείλος.

Το χαμόγελο του Παιδιού καλεί όποιον έχει κάποια πληροφορία για τον 13χρονο να επικοινωνήσει με την οργάνωση όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.