Μέσω της volume26, οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πλέον πρόσβαση και στη διαφήμιση μέσα στο ChatGPT. Την τεχνολογία της Criteo αξιοποιούν ήδη περισσότερες από 200 εταιρείες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι Intersport, Kiko Milano και Shopflix.

Η volume26 αναλαμβάνει ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Criteo Commerce Growth στην Ελλάδα και την Κύπρο, φέρνοντας την πλατφόρμα Criteo Commerce Growth ακόμη πιο κοντά στην τοπική αγορά.Η volume26 είναι εξειδικευμένος συνεργάτης στον χώρο του Commerce Media, παρέχοντας σε brands, retailers και agencies πρόσβαση σε προηγμένες λύσεις digital advertising.

Ως αποκλειστικός συνεργάτης της Criteo Commerce Growth σε Ελλάδα και Κύπρο, η volume26 προσφέρει στρατηγική συμβουλευτική, διαχείριση καμπανιών και υπηρεσίες βελτιστοποίησης της απόδοσης ψηφιακών διαφημίσεων, βοηθώντας τους διαφημιζόμενους να συνδέονται αποτελεσματικά με τους καταναλωτές σε όλο το customer journey. Συνδυάζοντας βαθιά τεχνογνωσία στην πλατφόρμα με μια έντονα συμβουλευτική προσέγγιση, η volume26 βοηθά τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν την απόδοση της διαφημιστικής τους επένδυσης και να επιτυγχάνουν μετρήσιμα εμπορικά αποτελέσματα.

Η Criteo είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα που ενισχύει την απόδοση για περισσότερους από 17.000 διαφημιζόμενους σε πάνω από 100 χώρες. Αξιοποιώντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων εμπορίου στον κλάδο, το οποίο περιλαμβάνει 5 δισεκατομμύρια κωδικούς προϊόντων και 740 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ημερησίως, η Criteo βοηθά τα brands να συνδέονται με τους καταναλωτές σε κάθε στάδιο, από την ανακάλυψη ενός προϊόντος έως την αγορά, επιτυγχάνοντας παράλληλα μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η Criteo αποτελεί τον πρώτο τεχνολογικό συνεργάτη της OpenAI παγκοσμίως για τη διαφήμιση στο ChatGPT, μια δυνατότητα που μέσω της volume26 είναι πλέον διαθέσιμη και στους Έλληνες διαφημιζόμενους.

Σε Ελλάδα και Κύπρο, η Criteo έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, υποστηρίζοντας πολλά από τα κορυφαία retail brands της αγοράς. Την τεχνολογία της εμπιστεύονται περισσότερες από 200 εταιρείες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι Intersport, JD Sports, Kiko Milano, Cosmos Sport, Pet City, Kafkas, Funky Buddha, Notos, Shopflix, Tsakiris Mallas, Moustakas, Spotawheel, Under Armour, Anna Maria Mazaraki, Zakcret, Ferryscanner, Spitishop, DPAM και ToFarmakeioMou. Μέσα από τη συνεργασία με τη volume26, διαφημιζόμενοι, retailers και agencies στην Ελλάδα και την Κύπρο αποκτούν πλέον πρόσβαση σε εξειδικευμένη τοπική υποστήριξη, η οποία συνδυάζεται με την παγκόσμια τεχνολογία, την καινοτομία και το Commerce Intelligence της Criteo.

«Η συνεργασία μας με την Criteo αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για εμάς και μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία μας, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για brands, retailers και agencies», δήλωσε ο Αλέξανδρος Ρήγας, Managing Director της volume26. «Καθώς το εμπορικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο και επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις χρειάζονται πιο έξυπνους τρόπους για να συνδέουν άμεσα τη διαφημιστική τους επένδυση με πραγματικά εμπορικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας την κορυφαία τεχνολογία της Criteo με τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και τη στρατηγική συμβουλευτική προσέγγιση της volume26, βοηθάμε τους διαφημιζόμενους να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους σε ολόκληρο το customer journey».

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Ο Baris Coskungonul, Senior Partnership Manager, EMEA Resellers της Criteo, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το νέο κεφάλαιο με τη volume26 στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η ισχυρή παρουσία της στην τοπική αγορά, η μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία της με την Criteo, η βαθιά τεχνογνωσία της στον χώρο του εμπορίου και η ουσιαστική κατανόηση των λύσεών μας την καθιστούν ιδανικά τοποθετημένη για να υποστηρίξει την αγορά. Σε συνδυασμό με τις εδραιωμένες σχέσεις της στο τοπικό οικοσύστημα και τη σταθερή προσήλωσή της στη συνεργασία μας, η volume26 αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για να επιταχύνουμε την υιοθέτηση των λύσεων Criteo Commerce Growth στην περιοχή. Προσβλέπουμε σε σημαντικά κοινά επιτεύγματα για διαφημιζόμενους, retailers και agencies στην Ελλάδα και την Κύπρο».