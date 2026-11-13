Τι θα δούμε στo 5ο επεισόδιο της σειράς.

IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

Όσα θα δούμε στo 5ο επεισόδιο

Η Πηνελόπη αποφασίζει να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα της και να σκορπίσει τις στάχτες του στο Πόρτο Χέλι.

Πάνω στο πλοίο, όμως, βρίσκει στοιχεία που οδηγούν στην πιθανή απαγωγή ενός επιβάτη, του Βασίλη και οι υποψίες της επαληθεύονται.

Ο Βασίλης είχε στείλει δείγμα DNA σε μια διαδικτυακή γενεαλογική πλατφόρμα που συνδέει χαμένους συγγενείς.

Το DNA, όμως, ανήκε στον ένοχο για τη δολοφονία του κολλητού του φίλου, πριν από δυο χρόνια. Η αστυνομία δεν κατάφερε να βρει τον δράστη, αλλά ο Βασίλης έκλεψε το γενετικό υλικό από το κέντρο φύλαξης δειγμάτων και κατάφερε να τον πλησιάσει πολύ.

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Ο δολοφόνος το κατάλαβε και αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση. Με τη βοήθεια μιας συνταξιούχου βιολόγου, η Πηνελόπη βρίσκει ποιος είναι ο δολοφόνος και ο Βασίλης σώζεται την τελευταία στιγμή.

Στο Πόρτο Χέλι, σκορπίζει τις στάχτες του πατέρα της και, προς μεγάλη της έκπληξη, βρίσκει και την κληρονομιά που της άφησε: ένα πλήρως εξοπλισμένο αυτοκινούμενο! Μετακομίζει εκεί με τα παιδιά της, ενώ ο Αργύρης επιστρέφει σε ένα άδειο σπίτι…