Νέο επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Η Τζένη μπαίνει στο μοναστήρι και ο Άγγελος σβήνει όλα τα στοιχεία στο «μαγαζί» της Βικτωρίας.

Απόψε στις 20:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» ένα νέο «σημάδι» από την Αγία Θεοδούλη εντοπίζουν οι μοναχές, ο Άγγελος επισκέπτεται τον οίκο ανοχής της Βικτωρίας και στη μονή της Οσίας Υπομονής φτάνει η Τζένη για το νέο της ρόλο.

«Φόνοι στο καμπαναριό 2»: Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 8:

Παρότι η Ωραιοζήλη προσπαθεί για ένα ακόμα «θαύμα» απ’ την Αγία Θεοδούλη, το μήνυμα μένει ημιτελές και οι μοναχές χωρίς στοιχεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=0t6piXFwPU4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χρυσοβαλάντω αμέσως βέβαια σκέφτεται κάτι για να πιάσουν τη Σεβαστιανή στον ύπνο, μόνο που οι ίδιες θα πρέπει να μην κοιμηθούν.

{https://www.youtube.com/watch?v=9nFdvrDIEmo}

Στην Αθήνα, ο Σοφιανός και ο Τσακαλάκης βρίσκονται για δεύτερη φορά στης Βικτωρίας, τα στοιχεία όμως που ψάχνουν δε είναι εκεί και ο Άγγελος μοιάζει να κερδίζει έδαφος.

{https://www.youtube.com/watch?v=km8b7l4VyPo}

Χωρίς να το περιμένει μάλιστα ούτε ο ίδιος, η επόμενη βοήθεια γι’ αυτόν θα έρθει μέσα από το μοναστήρι…

{https://www.youtube.com/watch?v=EMBls_VKgso}

Στο ρόλο της Βικτωρίας η Μαρία Κίτσου.

Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Απόψε στις 20:00 στον Alpha!