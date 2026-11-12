«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς» είπε ο Γιώργος Μπαλατσούκας.

«Η κυβέρνηση έχει χάσει το μέτρο με τα σκάνδαλα κι εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα» τόνισε ο Γιώργος Μπαλατσούκας για την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, μιλώντας στο Open. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, καταδικάζοντας τη ρητορική απέναντι στην αντιπολίτευση και επισημαίνοντας την ανάγκη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων.

«Ξεκάθαρη ομολογία πολιτικής ενοχής»

Πιο συγκεκριμένα, για το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι η αποπομπή του «είναι μια ξεκάθαρη ομολογία πολιτικής ενοχής της ίδιας της κυβέρνησης. Επικαλούμενος, μάλιστα, σχετική αναφορά του Αλ. Τσίπρα, σημείωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς» και ξεκαθάρισε πως το σύστημα παραμένει ακόμη κι αν αυτή η εξέλιξη «ήρθε ακόμη και καθυστερημένα».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Γ. Μπαλατσούκας υποστήριξε πως «το πάρτι αυτό των “nepo babies” πρέπει να τελειώσει» κάνοντας λόγο για εκτεταμένα φαινόμενα ευνοιοκρατίας και πελατειακών σχέσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ευνοιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις, το βούλιαγμα της χώρας στη διαφθορά πλέον υπερβαίνει κάθε επιτρεπτό όριο». Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε το αίτημα για «πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής που βλέπουμε πλέον ότι αποτυπώνεται σε τεράστιους αριθμούς, 70% και πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις».

Ελληνοτουρκικά

Περνώντας στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ καταδίκασε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κριτική που της ασκείται, τονίζοντας ότι «η χρήση πρώτα από όλα αυτής της ρητορικής της αντιδραστικής δεξιάς του 1950 που ακούμε από την κυβέρνηση, πρώτα από όλα είναι καταδικαστέα και δεύτερον φανερώνει το τεράστιο αδιέξοδο, τη δυσανεξία της κυβέρνησης στην κριτική».

Επιπλέον, ο Γ. Μπαλατσούκας υπενθύμισε ότι η ΕΛΑΣ είχε προειδοποιήσει εξαρχής για το ενδεχόμενο πολιτικής εκμετάλλευσης των εξελίξεων από την Τουρκία, όπως σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώθηκε από την έκδοση παράνομης και αντιβαίνουσας στο διεθνές Δίκαιο της θάλασσας Navtex που έβγαλε μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η στάση της ΕΛ.Α.Σ. υπαγορεύεται από την ανάγκη προάσπισης του εθνικού συμφέροντος, ασκώντας εκ νέου κριτική στην κυβερνητική αντίδραση. «Το τονίσαμε ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι πρώτα από όλα πρέπει να βάλουμε το εθνικό συμφέρον», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς ακούμε μία κριτική μικρόψυχη, μία κριτική που πραγματικά φανερώνει το τεράστιο αδιέξοδο της κυβέρνησης και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

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