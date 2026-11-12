Το διαθέσιμο υπόλοιπο σας προστατεύει από την ακούσια υπερανάληψη του λογαριασμού σας, καθώς λαμβάνει υπόψη τις εκκρεμείς χρεώσεις και τις δεσμεύσεις.

Έχει τύχει ποτέ να συνδεθείτε στην εφαρμογή της τράπεζάς σας και να αναρωτηθείτε γιατί βλέπετε δύο διαφορετικά υπόλοιπα λογαριασμού; Δεν είστε οι μόνοι. Οι περισσότερες τράπεζες εμφανίζουν τόσο το «τρέχον» όσο και το «διαθέσιμο» υπόλοιπο, και συχνά αυτοί οι αριθμοί δεν ταιριάζουν.

Η διαφορά είναι απλή: Το τρέχον υπόλοιπό σας περιλαμβάνει όλα τα χρήματα στον λογαριασμό σας, ακόμη και τις συναλλαγές που δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Το διαθέσιμο υπόλοιπό σας δείχνει μόνο τα μετρητά που μπορείτε να ξοδέψετε πραγματικά τώρα. Η κατανόηση αυτής της διάκρισης μπορεί να σας γλιτώσει από ακριβά πρόστιμα υπερανάληψης και απορριπτόμενες συναλλαγές.

Γιατί το διαθέσιμο υπόλοιπο διαφέρει από το τρέχον;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το διαθέσιμο υπόλοιπό σας μπορεί να μην ταιριάζει με το τρέχον, όπως:

Εκκρεμείς συναλλαγές : Πρόκειται για συναλλαγές που δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Για παράδειγμα, αν έχετε 200€ στον λογαριασμό σας και χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για ένα γεύμα 20€, το εστιατόριο μπορεί να μην αφαιρέσει αμέσως τα χρήματα. Μπορεί να χρειαστεί μία ή δύο ημέρες για να εκκαθαριστεί η χρέωση. Μέχρι τότε, το τρέχον υπόλοιπο παραμένει στα 200€, ενώ το διαθέσιμο θα είναι 180€.

: Πρόκειται για συναλλαγές που δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Για παράδειγμα, αν έχετε 200€ στον λογαριασμό σας και χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για ένα γεύμα 20€, το εστιατόριο μπορεί να μην αφαιρέσει αμέσως τα χρήματα. Μπορεί να χρειαστεί μία ή δύο ημέρες για να εκκαθαριστεί η χρέωση. Μέχρι τότε, το τρέχον υπόλοιπο παραμένει στα 200€, ενώ το διαθέσιμο θα είναι 180€. Δεσμεύσεις έγκρισης (Authorization holds): Όταν κάνετε μια αγορά, οι έμποροι ενδέχεται να προ-εγκρίνουν μια δέσμευση στον λογαριασμό σας προκειμένου να βεβαιωθούν ότι διαθέτετε επαρκή κεφάλαια (όπως γίνεται συχνά στα βενζινάδικα ή στα ξενοδοχεία για τυχόν πρόσθετα έξοδα). Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, το διαθέσιμο υπόλοιπό σας μειώνεται ανάλογα.

(Authorization holds): Όταν κάνετε μια αγορά, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι διαθέτετε επαρκή κεφάλαια (όπως γίνεται συχνά στα βενζινάδικα ή στα ξενοδοχεία για τυχόν πρόσθετα έξοδα). Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, το διαθέσιμο υπόλοιπό σας μειώνεται ανάλογα. Καταθέσεις επιταγών : Όταν καταθέτετε μια επιταγή, τα χρήματα ενδέχεται να μην προστεθούν αμέσως στο διαθέσιμο υπόλοιπό σας μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της επιταγής, η οποία συνήθως διαρκεί περίπου δύο εργάσιμες ημέρες.

: Όταν καταθέτετε μια επιταγή, στο διαθέσιμο υπόλοιπό σας μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της επιταγής, η οποία συνήθως διαρκεί περίπου δύο εργάσιμες ημέρες. Τραπεζικές καθυστερήσεις επεξεργασίας: Ενώ οι περισσότερες συναλλαγές διεκπεραιώνονται εντός 24-48 ωρών, ορισμένες μπορεί να καθυστερήσουν περισσότερο ανάλογα με την πολιτική της τράπεζας.

Ποιο υπόλοιπο πρέπει να χρησιμοποιείτε;

Βασίζετε πάντα τις αποφάσεις δαπανών σας στο διαθέσιμο υπόλοιπο, και όχι στο τρέχον. Το διαθέσιμο υπόλοιπο σας προστατεύει από την ακούσια υπερανάληψη του λογαριασμού σας, καθώς λαμβάνει ήδη υπόψη τις εκκρεμείς χρεώσεις και τις δεσμεύσεις. Το τρέχον υπόλοιπο εξυπηρετεί έναν άλλο σκοπό: σας βοηθά να παρακολουθείτε τη συνολική δραστηριότητά σας και να επαληθεύετε ότι οι πρόσφατες συναλλαγές εμφανίζονται σωστά.

Πώς να αποφύγετε τα πρόστιμα υπερανάληψης

Τα τέλη υπερανάληψης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε σημαντικά ποσά ανά περιστατικό. Μπορείτε να τα αποφύγετε ακολουθώντας ορισμένες απλές πρακτικές:

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Εξαιρεθείτε από την κάλυψη υπερανάληψης : Ζητήστε από την τράπεζά σας να απορρίπτει αυτόματα τις συναλλαγές που υπερβαίνουν το υπόλοιπό σας αντί να τις καλύπτει χρεώνοντάς σας προμήθεια.

: Ζητήστε από την τράπεζά σας να απορρίπτει αυτόματα τις συναλλαγές που υπερβαίνουν το υπόλοιπό σας αντί να τις καλύπτει χρεώνοντάς σας προμήθεια. Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις λογαριασμού : Ρυθμίστε την εφαρμογή της τράπεζας ώστε να σας ειδοποιεί όταν το υπόλοιπό σας πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

: Ρυθμίστε την εφαρμογή της τράπεζας ώστε να σας ειδοποιεί όταν το υπόλοιπό σας πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Διατηρήστε ένα αποθεματικό: Το να έχετε πάντα ένα μικρό «μαξιλάρι» ασφαλείας στον λογαριασμό σας αποτρέπει τα ατυχήματα υπερανάληψης.

Πηγή: bankrate.com